「神鬼女會計」8年A走律師公會6098萬！幾乎全花光 重判7年定讞
「神鬼女會計」李雪琴遭控涉用職務之便，侵佔台北律師公會6000餘萬元的公款，遭檢方以業務侵占等罪起訴。李女到案認罪，但是宣稱公會幹部應該早點發現「我就不會這樣子」，一審台北地方法院判處4年有期徒刑，二審高等法院加重改判7年，案經上訴，最高法院駁回，李女判刑7年定讞要坐牢。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，李雪琴從199811月起，任職台北律師公會秘書處會計，但是他從2013年開始到2020年，利用保管公款帳戶存摺印鑑之便，將公款「以多報少」或是不入帳、重複提領等方式侵佔公款，每年盜領600到900萬不等。每年開理監事會與會員大會看帳，都沒識破李女造假，直到直到2020年公會改選理監事時發現有異，才揪出李女A走6000餘萬元的犯行。
法院審理期間，李女到案認罪，繳還600多萬元，並交出名下1間市價2000多萬元房子給北律拍賣，名下數個帳戶各只剩幾千元，李女也表示實在是背了龐大債務，但到底侵占多少「我已經不想算了」，自認每次私吞4、50萬元，不過總額應未達檢方起訴的6000萬餘元。
台北地方法院一審依8個業務侵占罪，判處李女共4年有期徒刑，後續二審高等法院認為，李女犯案期間長達8年，雖有返還款項，但仍有5458萬7263元未還，原審判處4年有期徒刑難認罪責相當，加重改判刑7年，檢方上訴，最高法院駁回，全案定讞。