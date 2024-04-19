伊朗下一步全球都在看！美退役少將：以色列反擊既是報復更是警告
美國官員透露以色列於當地時間19日凌晨朝伊朗發動空襲，中東局勢高度緊張，不過，伊朗當局目前似乎選擇淡化處理，官員聲稱沒有在這次襲擊中遭遇任何損害。對此，美國退役陸軍少將麥克卡利（Mark MacCarley）認為，以色列的襲擊是精心策劃的行動，不僅為了報復，更為了傳達明確的警告訊息。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，以色列軍方目前並未證實對伊朗發動襲擊，而伊朗媒體則稱防空系統攔截了3架無人機，伊朗並未在這次襲擊中遭遇任何損害，且伊朗也並未定調襲擊是來自以色列，不願具名的伊朗官員向《路透社》透露，目前還未證實襲擊來自以色列，所以也沒有立即對以色列展開報復的計畫。
國際原子能總署（IAEA）也證實伊斯法罕（Isfahan）的核設施並未受損。
對於此次襲擊，美國退役陸軍少將麥克卡利告訴《CNN》，以色列一直在權衡如何反擊伊朗，而這次襲擊就是一次經過精心策劃的行動，「以色列必須進行報復，但與此同時，報復中傳達了一個信息，那就是『不要再這樣做了』，如果你再這樣做，那麼一切都會爆發」。
麥克卡利指出，以色列的襲擊展現他們有能力穿透伊朗的防空系統，攻擊核設施所在的伊斯法罕，警告意味濃厚。
《BBC》報導分析，目前以色列也在等待伊朗的回應，觀察伊朗是否會作出反擊。而伊朗記者阿拔斯（Abas Aslani）則告訴《CNN》，現在判斷伊朗決定偃旗息鼓還太早，局勢仍有可能升級，但至少目前伊朗官員似乎無意走入戰爭。不過阿拔斯也指出，伊朗民眾大多支持政府對以色列發動攻擊，因為這是「民族自豪感的問題」。