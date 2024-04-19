徐巧芯大姑涉詐案延燒　林亮君：若「喬利息」恐代誌大條

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林亮君指出，台北富邦銀行承襲公股台北銀行，台北市持股13.07%，15席董事中，台北市府就有3席董事，因此有關富邦股權變動、增資等相關案件，都會送到台北市議會審議，「簡單來說，台北市議會對台北富邦銀行有一定的影響力。」
林亮君進一步指出，台北富邦為友善市府與議員的金融需求，提供議員特別的金融借款條件，例如常見的消費性借貸、購屋貸款甚至設定抵押權的借款都能談。林亮君議拿出消費性借貸的優惠內容，包含優惠利率、薪資還款、專人服務等。不過通常都是限定議員本人的資金需求，親人是否也在優惠範圍內就不得而知。
林亮君質疑，徐巧芯究竟是協助商洽台北富邦借予婆婆設定最高限額抵押的借款利率，還是將費用贈與或者代墊給婆婆，呼籲徐巧芯應該要自己說清楚，「如果真的有涉及喬利息的話，恐怕就代誌大條了！」
台北市長蔣萬安今日下午參加松山區里長座談會，媒體詢問北市富邦是官股銀行，但是有提供議員優惠利率借貸方案，會不會擔心議員在借貸的時候，有這個關說的可能?蔣萬安表示，北市政府是富邦金控的股東之一，北富銀是金控他的子公司，也是民間銀行，所以利率相關規定也是民間的商業行為，也都接受中央金管會的監管。