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台中、高雄航班增幅明顯！全台空運今年可望恢復疫前9成

▲台中機場疫後出入境旅客已明顯增加。（圖／台中市政府提供，2024.04.15）
▲台中機場疫後出入境旅客已明顯增加。（圖／台中市政府提供，2024.04.15）

記者許若茵／台北報導

疫後航空業穩定復甦，台中、高雄今年夏季班表航班量都比去年明顯增加，交通部民用航空局評估，今年國際與兩岸定期航線客運量應能恢復至疫情前8至9成。

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民航局統計，今年1至3月，國際及兩岸定期航線客運量達1306萬人次，已恢復至2019年同期的89%，執行中的夏季班表，每週航班有2597班，也恢復至疫前的88%。

主要機場中，民航局指出，去年即已率先復甦的桃園、松山機場，今年仍持續成長，華航、星宇及達美航空還規劃於今年6至8月間開闢桃園—西雅圖飛美航線。而定位為中、南部「門戶機場」的台中機場與高雄機場，在民航局積極協調航空公司開闢航點、擴增航線下，夏季班表增幅都相當明顯。

民航局提到，高雄機場在疫情前的2019年原飛航37處國際及兩岸航點、每週航班368班；解封後，去年夏季班表恢復20處航點、每週205班，今年夏季班表進一步恢復至25處航點、每週300班，航班數較去年增加46%。

台中機場恢復幅度更大。民航局表示，台中機場疫情前國際線有14處航點、每週總計114班；去年夏季航班飛航5處航點、每週31班；今年夏季班表進一步恢復至9處航點、每週56班，航班數較去年增加81%。
 
航空公司在今年農曆年後對高雄、台中增闢航點或新增航班也更為積極，長榮航空自12日起飛航高雄—香港航線，每週7班，下月15日將增為14班；華航高雄—成田航線今天起由每週7班增為10班；台灣虎航本月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班。

台中則有星宇與台灣虎航積極佈局。星宇航空已將台中機場做為第二個發展基地，除新闢台中往返澳門與峴港航線外，並規劃下半年開闢台中—高松航線；台灣虎航則規劃下半年新闢台中飛航日本成田、名古屋及韓國釜山航班。

民航局坦言，受疫情影響，我國國際及兩岸定期航線客運量遽減，在最低的2021年僅有101萬人次不到2019年疫前運量的2%，目前仍存在航空公司機組人員能量、國外機場之地勤能量尚需時間恢復等課題，但在政府及航空產業共同努力下，今年航線恢復及增班情形有相當進展。以去年及今年的復甦情況推估，今年整體國際及兩岸航線客運量可望恢復至2019年運量79%到90%。

民航局長何淑萍表示，民航局除持續督促國籍航空公司儘速補足人力缺口、提升準點率，以及迅速恢復航線或增加航班，重新連結全球各大城市外；長期也會加速推動各處機場建設，讓民眾在疫後恢復正常生活時，也能持續提供便利又高品質的旅運服務。

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