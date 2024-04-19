林俊傑演唱會唱〈第三人稱〉！原唱蔡依林轉發狂讚 粉絲起鬨點歌
金曲歌王林俊傑正展開「JJ20世界巡迴演唱會」，他13日到天津開唱，帶給歌迷們許多驚喜，先是演唱〈當你〉送給一樣在天津開唱的王心凌，後續又唱了自己寫給蔡依林的〈第三人稱〉。蔡依林得知後，也對這段演出給予評價，林俊傑也回應蔡依林的留言，兩位大明星的互動，掀起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
林俊傑昨（18）日在微博上傳了自彈自唱〈第三人稱〉的影片，並在貼文中寫道：「JJ20天津站唱了這首在2014年為Jolin寫的歌《第三人稱》。很多時候，以第三人稱的角度與自己保持距離來看待事情，未嘗不是讓自己更了解自己的方式呢？」
在影片貼出沒多久之後，不少網友也紛紛留言許願：「深圳可不可以一生的愛」、「哥！蘇州也要聽不流淚的機場」、「南昌也想聽一千年後才記得我。」
沒想到，後來蔡依林也轉發林俊傑的貼文到自己的版面，並寫下：「溫州能不唱嗎？哥哥唱得太好了，沒事我指揮就好。」
而林俊傑看到蔡依林轉發的貼文後則留言表示：「當然是一定要唱呀！你可是真正的原唱，大家都想聽！」並附上興奮期待的表情。網友們看到蔡依林跟林俊傑之間的互動，也跟著起鬨留言向蔡依林敲碗點歌：「接下來演唱會第三人稱要安排好」、「媽媽！重慶也要唱！」、「好期待姐的新專輯呀！」
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