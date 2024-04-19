龜梨和也送飛吻！與台灣影迷熱情打勾勾 約定看《怪物樵夫》
由日本恐怖名導三池崇史執導，集結龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太等實力派演員的電影《怪物樵夫》，今（19）日正式上映。龜梨和也上週來台宣傳，一連舉辦3場影人見面會活動，與觀眾近距離互動，他一現身便引發全場觀眾歡呼尖叫，過程相當寵粉，最後一場見面會結尾時，龜梨和也繞行全場一周與觀眾們互動，還做出飛吻動作，惹得全場影迷開心不已。
記者江芷稜／綜合報導
對於此次飾演的角色，龜梨和也表示：「二宮彰其實是一個孤獨的存在，在正常與精神異常的自己相互衝突時，他會有很多的內心痛苦和糾結。」龜梨和也透露他在每次表演時，都會專注於當下的角色與情境之中，不去想角色以外的任何事情，拍攝結束後則會徹底放空，什麼都不想，讓自己能從角色中脫離出來。
活動中被問要怎麼推薦別人來看電影時，有一位粉絲大喊「說龜梨和也很帥！」他聽到後先是害羞一笑，接著又打趣說「對，可以先說我很帥，然後再推薦電影內容。」逗趣回應引發全場大笑。他還親自示範浮誇的壞人大笑，獲得觀眾的掌聲認可，最後以小拇指做出約定打勾勾的手勢，要大家務必推薦親友去看。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道