台股暴跌774點！新台幣重貶1.36角收32.512元 創近8年來新低
美國聯準會放「鷹」，美債殖利率衝高，美元指數升回106，加上台積電法說會下修半導體展望，又傳出以色列發射飛彈消息，台股今（19）日盤中一度暴跌逾千點，終場下跌774.08點，收19527.12點，新台幣兌美元同樣爆量重貶破32.5元，一度下探32.586元，大貶超過2角，最後央行也放手，新台幣終場收32.512元，還是重貶了1.36角，創2016年6月28日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量爆增至24.83億美元。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數今日升值0.24%，非美主要貨幣以韓元貶最多，單日貶了0.67%，再來是新台幣貶了0.42%，歐元貶0.23%，越南盾貶0.19%，星幣貶0.17%，日圓貶0.08%，人民幣也貶了0.02%。
不過，台股一度暴跌逾千點，新台幣貶勢相較似乎沒台股大，外匯專家李其展受訪時分析，除了美債殖利率沒進一步走高之外，還有外資從台股撤退，但資金還沒撤出，前幾天都是外資在賣超台股，但賣台股不代表就匯出資金，搞不好台股經過今日大幅修正，外資認為有便宜可撿，會再回頭買超台股。
至於美元指數雖然重新衝上106，卻沒有衝破前波高點，李其展認為，只能說美元目前仍維持原有偏強局勢，要等過前波高點，才算是下一波多頭表態，尤其美元指數要站上107，除非股市大跌出現避險行情或是美國經濟數據大好、通膨高，後者下周就知道，美國下周將公布核心個人消費支出PCE物價指數（PCE）及經濟成長率（GDP），若GDP大好，加上PCE再往上，美元指數就可能衝上 107.5的波段新高。