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黃子佼工作室遭爆「頂讓出租」車子也賣了！生計全靠孟耿如扛下

▲黃子佼位在台北市八德路的工作室，近日遭爆已貼出頂讓、出租的訊息，就連代步車都已經賣掉變現，生計全靠孟耿如支撐，粗估月收入少了440萬。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼位在台北市八德路的工作室，近日遭爆已貼出頂讓、出租的訊息，就連代步車都已經賣掉變現，生計全靠孟耿如支撐，粗估月收入少了440萬。（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿／綜合報導

名主持人黃子佼在去年6月因MeToo風波重創演藝事業，怎料傳聞在今年復出的他又再度爆出私藏上百部外流不雅片，且當中還藏有未成年相關，日前更增加一名受害者K小姐指控性騷擾行為，不僅點燃全民怒火，更傷透許多演藝圈人士的心。近日，黃子佼位在台北市的工作室也貼出頂讓、出租的公告，更傳出連車子都賣了，嚴重影響生計。

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據《CTWANT》報導，黃子佼自從去年捲入MeToo風波後，演藝事業全面停擺，粗估每個月收入至少少了440萬元，然而，黃子佼位在台北市八德路的工作室，近日也在網路上貼出頂讓、出租的訊息，內部為樓中樓，門前還能停放兩台車，整體條件還算不錯。

▲網紅德州媽媽突然在社群上發出不自殺聲明，透露黃子佼案出現內鬼。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼遭爆過去經常私約女生到工作室拍照。（圖／黃子佼部落格）
雖然黃子佼目前尚未因性騷擾風波得到法律制裁，但他手上所有節目、活動、代言通通作罷，等於演藝事件全數停擺，而在神隱這段期間，生計全靠妻子孟耿如一肩扛下，據報導指出，除了工作室出租，就連黃子佼的代步車都已經在前幾天賣掉變現。

▲黃子佼購買未成年不雅片風波仍持續延燒，檢警查出購片來源是網站「創意私房」，而黃子佼也是該網站的高級會員。（圖／孟耿如IG）
▲黃子佼目前的生計，全靠妻子孟耿如（左）扛下。（圖／孟耿如IG）
現年52歲的黃子佼，直到今年1月才透過妻子孟耿如的臉書照片頻頻露面，當時還被外界認為有意復出演藝圈，怎料，黃子佼又被檢方爆出，其扣押的4TB個人硬碟中，藏了上百部女性不雅片，當中還包含7部未成年相關，而且還是從偷拍論壇，擁有「台版N號房」惡名的「創意私房」購得。

此消息立刻點燃全民怒火，就連演藝圈人士都看不下去，包含小S、隋棠等眾多好友，都紛紛發起連署，希望兒少法修法，就連愛徒黃明珠、Lulu都忍痛發聲，痛斥恩師行徑。至於妻子孟耿如則是關閉所有社群平台，也讓人擔心她的身心狀況。

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