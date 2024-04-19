黃子佼工作室遭爆「頂讓出租」車子也賣了！生計全靠孟耿如扛下

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雖然黃子佼目前尚未因性騷擾風波得到法律制裁，但他手上所有節目、活動、代言通通作罷，等於演藝事件全數停擺，而在神隱這段期間，生計全靠妻子孟耿如一肩扛下，據報導指出，除了工作室出租，就連黃子佼的代步車都已經在前幾天賣掉變現。
現年52歲的黃子佼，直到今年1月才透過妻子孟耿如的臉書照片頻頻露面，當時還被外界認為有意復出演藝圈，怎料，黃子佼又被檢方爆出，其扣押的4TB個人硬碟中，藏了上百部女性不雅片，當中還包含7部未成年相關，而且還是從偷拍論壇，擁有「台版N號房」惡名的「創意私房」購得。
此消息立刻點燃全民怒火，就連演藝圈人士都看不下去，包含小S、隋棠等眾多好友，都紛紛發起連署，希望兒少法修法，就連愛徒黃明珠、Lulu都忍痛發聲，痛斥恩師行徑。至於妻子孟耿如則是關閉所有社群平台，也讓人擔心她的身心狀況。
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