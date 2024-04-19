路跑／7千人齊追火車！鐵道馬拉松周日開跑　賽事、交管資訊統整

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📌鐵道馬拉松賽事相關資訊
時間：113年4月21日（星期日）06:30-15:30
起始點：福容大飯店福隆（彩虹橋前廣場）
競賽組：共900隊（6,300位參賽者）
企業團體競賽組：共100隊（700位參賽者）
變裝組：共100隊（700位參賽者）
📌鐵道馬拉松集合＆起跑時間
集合時間：06:50~07:00
第一梯次起跑時間（A組）：07:00
第二梯次起跑時間（B組）：07:10
第三梯次起跑時間（C組）：07:20
第四梯次起跑時間（D組）：07:30
📌鐵道馬拉松賽事各棒次路線
第一棒 女神棒 ( 5.1K )：（起點）福容大飯店福隆（彩虹橋前廣場）－>興隆街－>福隆火車站－>龜壽谷街－>外隆林街－>舊草嶺隧道（北口）－>舊草嶺隧道（南口）－>舊草嶺隧道（南口）（接棒區）
第二棒 海神棒 ( 15.1K )：舊草嶺隧道（南口）－>濱海公路石城服務區－>直行舊草嶺環狀線自行車道（直行經四角窟觀景臺－>馬崗街－>右轉福興街－>直行福連街－>右轉香蘭街－>直行經東興宮－>直行經福隆海濱公園－>東興路106巷－>仁和橋－>YMCA福隆營地）－>福隆遊客中心（接棒區）
第三棒 安神棒 ( 5.9K )：福隆遊客中心－>右轉鹽寮線自行車道－>直行經龍門露營區 －>直行經貢寮運動公園門口－>右轉入昭惠廟牌坊－>直行龍門街－>直行經昭惠廟－>直行復興街－>左轉學苑街－>直行朝陽街－>貢寮國小（接棒區）
第四棒 山神棒 ( 9.7K )： 貢寮國小－>魚行道路－>左轉共和大橋－>右轉中山路－>右轉太平路－>左轉雙柑公路－>右轉中正隧道－>左轉中正路（瑞雙公路）－>右轉牡丹老街->牡丹車站（接棒區）
第五棒 風神棒 ( 4.0K )：牡丹車站－>左轉中正路（瑞雙公路）－>右轉中正隧道－>左轉內挖路－>右轉雙溪高中（接棒區）
第六棒 恍神棒 ( 5.8 K )： 雙溪高中－>直行中山路－>直行長泰路－>右轉嵩陽街－>貢寮國中（接棒區）
第七棒 迎神棒 ( 5.4 K )：貢寮國中－>直行嵩陽街－>左轉長泰路－>右轉貢寮大橋(貢寮 街) －>右轉學苑街－>右轉復興街－>左轉上坡後再左迴轉上鹽寮線自行車道－>經龍門露營區－>左轉福容大飯店福隆（終點）
📌鐵道馬拉松交通接駁＆交管限制
鐵道馬拉松官方也提供各接力區最近火車站，第 1、3 棒以及終點靠近福隆車站，第2棒是石城車站，第4、7棒為貢寮車站，第5、第6棒則分別為牡丹車站、雙溪車站。且本次活動臺鐵也特別加開班次和停靠站，詳細資訊如下：
加開班次：樹林-石城區間 班次4010、4012、石城-樹林區快車 班次4011、樹林-福隆自強號 班次5262
增加停靠站：4007次 牡丹站、4013次 石城站、4026次 牡丹站、貢寮站
📌鐵道馬拉松交管資訊
新北市政府觀光旅遊局預先做好完善準備，鼓勵追友搭乘大眾運具前往賽場，同時也特別協同國營臺灣鐵路股份有限公司加開多班次列車以增加載客量，並提醒市民朋友務必留心相關交通管制措施如下：
全線管制路段：
21日上午6時50分至7時40分蔚藍大道全線管制。
車道彈性管制點放：
- 08:30-13:30：中正隧道單線保留一車道行駛，路口彈性管制。
- 08:00-13:50：中山路（泰和街－過港隧道旁）單線保留一車道行駛，路口彈性管制。
- 上述管制期間僅供警車、救護車、社區巴士及在地居民緊急車輛通行。
彈性點放管制路段：
- 05:00-11:00：福隆遊客中心周邊（興隆街、福隆街）單線慢車道管制，保留快車道。
- 08:00-11:10：鹽寮線自行車道（台2丙及龍門路口）至昭惠廟牌坊路口彈性管制。
- 08:00-15:00：學苑街及復興街路口彈性管制。
- 08:00-13:30：內挖路（中山路至中正隧道）路口彈性管制。
- 08:00-14:00：雙溪高中路口（梅竹蹊路、太平路）路口彈性管制。
- 08:30-14:40：貢寮國中路口（台二丙x嵩陽街） 路口彈性管制。
禁止停車交管資訊：
福隆遊客中心周邊
- 總統路兩側管制禁止停車(05:00至15:30)（含福隆遊客中心右手邊停車場）。
- 興隆街、福隆街管制禁止停車(05:00至08:00)。
- 石城火車站至舊草嶺隧道南口單側禁止停車（06:00-10:00）。
- 雙溪區內挖路至中正隧道周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。
- 雙溪區中正隧道至瑞雙公路周遭雙側禁止停車（08:00-13:30）。
- 雙溪區牡丹車站周遭禁止停車（08:00-13:30）。
- 雙溪區過港隧道旁102縣道及台2丙至共和大橋單側禁止停車（08:00-14:20）。
- 貢寮區學苑街雙側禁止停車（08:00-15:00）。
- 貢寮區長泰路、貢寮橋、泮宮路周邊禁止停車（08:00-14:40）。
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