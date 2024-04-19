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水庫救援軍抵達了！下波鋒面「台灣半片紫紅」　雨勢最猛時間曝光

▲下波鋒面將在下週抵達，雨勢將會集中在下週二，並且一路下到週末，有望替水庫水情緩解。（圖／記者葉政勳攝）
▲下波鋒面將在下週抵達，雨勢將會集中在下週二，並且一路下到週末，有望替水庫水情緩解。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

水庫救援軍即將抵達了！今（19）日因為鋒面遠離，午後熱作用力影響，週末的天氣相對穩定，中南部甚至可以到35度的高溫，要外出的民眾可要注意防曬以及多補水。然而，繼日前清早的大暴雨之後，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分享下週模擬降雨分佈圖，台灣呈現一片紫紅，原因是下週又將有鋒面徘徊，雨勢將集中在下週二，而一路會下到下個週末，有望替水情緩解一下！

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上表示，下週鋒面徘徊呈現多雨的情況，這是未來10天的總降雨分布，主要會集中在下週二（23日）開始的鋒面系統及西南風帶來的雨水，根據最新資料研判，下週二的鋒面系統以及西南風應該會帶來不少的降雨，且可能一路下到下週末，若照目前降雨模擬，會讓水情獲得些許緩解，但也要下對地方才有用！」

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▲氣象粉專分享下週台灣模擬降雨圖，降雨分布顯示西半部一片紫紅，雨量不小。（圖/「台灣颱風論壇｜天氣特急）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「大家要有連續幾天濕漉漉的心理準備，有安排室外活動的朋友，更要多注意天氣資訊，我們還是要強調，實際降雨大小、規模及空間範圍，還會隨著時間推進有修正調整空間，反正持續觀察就對了！」

週末天氣悶熱！下波鋒面集中降雨在週二、週三

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，週末的天氣相對穩定，吹西南風、水氣減少，各地多雲到晴，僅午後北部、東北部及東部山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多可來到攝氏33至35度，東南部則要小心焚風發生，可能有攝氏36度以上高溫。

而下一波新的鋒面也將在下週一開始接近，北台灣會率先受到影響，北部、中部山區有局部雨，其他地區則是午後局部雨，到下週二、三時，台灣西半部、東北部都有局部較大雨勢，要小心短延時強降雨、雷雨、強陣風，民眾如果要外出一定要特別注意安全。

▲週末天氣各地大致穩定，中南部高溫特別注意，下波鋒面從週二開始影響台灣，雨勢開始明顯持續到週四。（圖/中央氣象署提供）
▲週末天氣各地大致穩定，中南部高溫特別注意，下波鋒面從週二開始影響台灣，雨勢開始明顯持續到週四。（圖/中央氣象署提供）
水庫救援軍抵達「必須降落正確地點」！低於3成蓄水率水庫仍有8座

然而日前的大雷雨確實為全台水庫帶來820萬噸的進水量，其中以翡翠水庫最多，不過根據經濟部水利署統計，全台水庫蓄水率低於3成的仍然有8座，包括桃園石門水庫為24.5％、新竹寶山水庫22％、苗栗明德水庫26％，其他還有台中石岡壩、南投霧社、嘉義仁義潭、台南白河、南化等。

面對下波鋒面又即將帶來降雨，「救援軍必須要降落正確地點」才有效，像是日前大雷雨，苗栗縣地區雖然有降雨，但雨勢持續不到1小時，以苗栗明德水庫來說，日前雨勢多在大壩位置，水源區降雨不多，集水區累積雨量約16.5毫米，推估只進帳20萬噸，以每日供應15萬噸推算，水情仍不樂觀，只能盼這次鋒面降雨能多少救援水情，接著就是5月的梅雨季節才能真正解旱。

▲石門水庫今天清晨彷彿被蓋上一層防護罩，僅是雲層稍多，幾乎沒有降雨。（圖／石門水庫即時影像）
▲日前早上大雷雨時，石門水庫僅是雲層稍多，幾乎沒有降雨，蓄水率僅24.5％，水情緊急。（圖／石門水庫即時影像）

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