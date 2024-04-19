水庫救援軍抵達了！下波鋒面「台灣半片紫紅」　雨勢最猛時間曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「大家要有連續幾天濕漉漉的心理準備，有安排室外活動的朋友，更要多注意天氣資訊，我們還是要強調，實際降雨大小、規模及空間範圍，還會隨著時間推進有修正調整空間，反正持續觀察就對了！」
週末天氣悶熱！下波鋒面集中降雨在週二、週三
中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，週末的天氣相對穩定，吹西南風、水氣減少，各地多雲到晴，僅午後北部、東北部及東部山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多可來到攝氏33至35度，東南部則要小心焚風發生，可能有攝氏36度以上高溫。
而下一波新的鋒面也將在下週一開始接近，北台灣會率先受到影響，北部、中部山區有局部雨，其他地區則是午後局部雨，到下週二、三時，台灣西半部、東北部都有局部較大雨勢，要小心短延時強降雨、雷雨、強陣風，民眾如果要外出一定要特別注意安全。
水庫救援軍抵達「必須降落正確地點」！低於3成蓄水率水庫仍有8座
然而日前的大雷雨確實為全台水庫帶來820萬噸的進水量，其中以翡翠水庫最多，不過根據經濟部水利署統計，全台水庫蓄水率低於3成的仍然有8座，包括桃園石門水庫為24.5％、新竹寶山水庫22％、苗栗明德水庫26％，其他還有台中石岡壩、南投霧社、嘉義仁義潭、台南白河、南化等。
面對下波鋒面又即將帶來降雨，「救援軍必須要降落正確地點」才有效，像是日前大雷雨，苗栗縣地區雖然有降雨，但雨勢持續不到1小時，以苗栗明德水庫來說，日前雨勢多在大壩位置，水源區降雨不多，集水區累積雨量約16.5毫米，推估只進帳20萬噸，以每日供應15萬噸推算，水情仍不樂觀，只能盼這次鋒面降雨能多少救援水情，接著就是5月的梅雨季節才能真正解旱。