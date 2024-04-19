以色列的反擊開始了？伊朗、敘利亞和伊拉克多地驚傳爆炸

以色列襲伊朗後油價大漲3％！分析師：突顯出中東局勢的脆弱性

▲美國官員透露以色列於當地時間19日凌晨朝伊朗發動空襲，引發民眾對中東戰爭擴大的擔憂，國際油價一度大漲超過3％。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國官員透露以色列於當地時間19日凌晨朝伊朗發動空襲，引發民眾對中東戰爭擴大的擔憂，國際油價一度大漲超過3％。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國官員透露以色列於當地時間19日凌晨朝伊朗發動空襲，引發民眾對中東戰爭擴大的擔憂，國際油價應聲上漲，漲幅一度超過3％，但隨著伊朗對遇襲的後續反應低調，油價漲幅收斂，布蘭特原油價格上漲約1.73%，美國西德州原油也上漲約1.75％。

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根據《CNBC》報導，拉皮丹能源（Rapidan Energy）的全球石油部門總監塞格爾（Clay Seigle）表示，中東「影子戰爭」已成過去式，如今有可能爆發熱戰，現在要判斷接下來會發生什麼事還為時過早。

塞格爾強調，中東戰爭中，石油市場面臨的一大風險是波斯灣阿拉伯國家的石油出口將被切斷，波斯灣每日生產超過2000萬桶石油，全球20％的石油產量每天都會經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），該區水域交通若受干擾、甚至遭到關閉，對油價與世界經濟的穩定都將造成嚴重破壞。

根據《BBC》報導，M&G投資管理公司的基金經理薩梅爾（Randeep Somel）表示，市場的主要擔憂是通膨問題，希望事態不要再進一步升級。

Vanda Insights的能源專家哈利（Vandana Hari）則表示，最新事件突顯出中東局勢的脆弱性和波動性加劇，油價的飆升是對戰爭升級的下意識恐懼反應。

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