黃姵嘉夢到爸爸收行李！淚崩完成遺願 救護車一路送回高雄老家
金鐘視后黃姵嘉曾演出《該死的阿修羅》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《有生之年》等作品，演技實力有目共睹，今（19）日她為《我的婆婆怎麼那麼可愛2》宣傳，聊到近來喪父、分手的接連打擊，堅強表示「老天知道我扛得住才會給我。」但她其實已經在一個月之內暴瘦2公斤。
記者吳昕蓓／綜合報導
黃姵嘉透露，爸爸從發現有腫瘤、肺積水住院，到血氧突然降下來，因為感染新冠緊急住入加護病房，到後來病逝，整個過程不到2個月，「那陣子很怕電話響，電話一響寒毛就豎起來。」她透露爸爸在加護病房時，曾夢到爸爸在收東西，說想要回家，為了完成爸爸最後的心願，家人請救護車開回高雄老家。
黃姵嘉最後和爸爸說：「你到家了，不用擔心我們，你要相信你自己會去一個更好的地方」，爸爸才在家中安詳離開，講到激動處，黃姵嘉也忍不住哽咽，「他雖然最後已經沒有意識，我知道他已經不在這個世界了，但我希望他沒有遺憾。」
那是黃姵嘉第一次看到媽媽無助的樣子，「我媽語無倫次，組織語言的能力都瞬間消失了」，因此大部分時間都是她和弟弟在處理後事，弟弟也會和媽媽待在一起，她安慰媽媽，爸爸會那麼快離開，是因為這輩子的功課都完成了，如今家人們也都慢慢回到正軌上。
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