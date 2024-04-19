《不夠善良的我們》許瑋甯、賀軍翔恐舊情復燃 林依晨崩潰怒吼
目前熱播的電視劇《不夠善良的我們》，劇情進入高潮，簡慶芬（林依晨 飾）與何瑞之（賀軍翔 飾）的婚姻生活，隨著何母（陸弈靜 飾）中風面臨巨大考驗，林依晨為呈現內心崩潰，展現爆發性演技，而賀軍翔歷經生活折磨後，想起舊愛Rebecca（許瑋甯 飾）的電話號碼，企圖聯繫對方，撥通了那個號碼之後，許瑋甯與賀軍翔是否舊情復燃，讓觀眾屏息以待。
記者江芷稜／綜合報導
劇中以Rebecca一角演技大獲讚揚的許瑋甯，與賀軍翔分手後展開歐洲流浪生活，談起了義大利拍攝的過程直呼「太神奇」，許瑋甯表示：「因為台灣殺青後，我們才能拍攝這幾場戲，但那時已經五月，為了追趕冷，所以我們花了20幾個小時終於抵達了位於阿爾卑斯山腳下、氣溫較低的義大利北部城市戈里齊亞（Gorizia）取景，結果我們到達的那天氣溫卻高達30度，大家都傻眼了。」但說也神奇，拍攝前一天氣溫卻突然下降，開拍當天氣溫只剩個位數，讓協拍劇組都大感不可思議。
在緊繃的預算之下，義大利的場次只有16個小時拍攝時間，許瑋甯必須在一夜之內更換五位外籍男友及各種情緒，精彩演技讓當地工作人員紛紛豎起大拇指。在義大利當地時間凌晨四點《不夠善良的我們》全劇殺青，許瑋甯、路斯明和台灣劇組眼淚狂噴，連義大利劇組的伙伴都感染了情緒，含淚給予大擁抱。
而在台灣拍攝的林依晨也不好過，一場她在夜幕中哭喊「憑什麼」的情節，那場戲情緒超重，戲服卻非常清涼，當天又巧遇寒流來襲，加上狂風不止，讓林依晨整個人嘴唇凍到發紫，敬業的她卻叫大家別擔心，不斷靠跑步取暖，最後也最重要的情緒鏡頭，演技精湛的她果然一次OK，讓劇組工作人員欽佩不已，而林依晨卻謙卑的說：「多虧老天爺賜給我這種冷到讓我真的想罵髒話的天氣！」
導演徐譽庭稱讚林依晨演技大噴發，第六集劇情裡面臨家人頻出狀況，必須演出身心俱疲的狀態，令人心疼，而許瑋甯與賀軍翔卻是舊愛重逢，讓觀看者都很糾結的大喊「天啊！」擅長鋪陳劇情的徐譽庭，吊足觀眾胃口，她呼籲大家別心急，「千萬別看圖說故事啊，事情沒有那麼單純」。《不夠善良的我們》每週六晚間9時於公視播出；晚間10點MyVideo及愛奇藝國際站更新上架；每週日晚間8時於八大戲劇台播出。
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