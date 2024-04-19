中職／兄弟本土新王牌誕生！徐基麟挑戰陳義信紀錄 登板三戰全勝
中信兄弟先發投手陣容中，今年出現新面孔，在2022年中華職棒選秀會上，於第二輪被中信兄弟選中的旅美投手徐基麟，近期在中職例行賽中表現亮眼。先發出賽3場皆是勝投，令人驚艷的投球表現媲美中職傳奇「假日飛刀手」陳義信，他在1991年初登板時，寫下出賽四場、四連勝的神紀錄，其中一場甚至還是救援成功。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
今年24歲的徐基麟，爸爸是棒球教練徐宏根，從小就在棒球的環境中成長。參加過高雄市金潭國小少棒隊、高雄市忠孝國中青少棒隊以及高雄市三民高中青棒隊，曾入選U15中華隊與U18世界青棒中華隊，不過後者因傷勢在國際賽中一球未投。高中畢業後，沒有再繼續升學，2018年加盟臺中運動家成棒隊，和哥哥徐正奇當隊友、同場較勁。
而徐基麟的優異身手讓他被球探看中，2018年7月被費城人簽下， 最高層級到低階1A，於2022年1月被釋出，有4年的旅外經驗。回台後，先轉往業餘球隊，接著才加入中職選秀。同期間回台發展的還有「美美」鄭浩均，兩人都是有小聯盟旅美資歷的年輕小將。
陳義信接班人
加盟中信兄弟後，徐基麟從二軍出發，今年首度在一軍登板，剛亮相就寫下不凡紀錄，開季3場登板全都拿下勝投 。過去這項紀錄保持人是「假日飛刀手」陳義信，在14天內登板四次，拿下3場勝投、1場救援成功，不過第五場就吞敗了。現在徐基麟有望睽違33年再挑戰陳義信紀錄，甚至超越。