中國商務部認定台灣聚碳酸酯「存在傾銷」！20日起將徵收反傾銷稅
中國商務部今（19）日發布公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）進行的反傾銷調查結果出爐，最終裁定調查產品存在傾銷，中國聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，因此將自4月20日起對調查產品徵收反傾銷稅。
記者倪浩軒/綜合報導
中國商務部於2022年11月30日便宣布立案，對台灣銷往中國的聚碳酸酯展開反傾銷調查，而今日宣佈最終調查結果，中國商務部的公告指出，裁定調查產品存在傾銷，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，因此將自20日起對調查產品徵收反傾銷稅。
公告說明，進口業者在進口被調查產品時，應向中華人民共和國海關繳納相應的反傾銷稅。反傾銷稅以海關審定的完稅價格從價計徵。反傾銷稅將追溯自2023年8月15日，2023年8月15日之前進口的調查產品不徵收反傾銷稅。至於反傾銷稅的稅率則根據不同台灣企業有不同標準，落在9～22.4％之間。
根據中國商務部公告，聚碳酸酯可用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。據我國海關統計，2022年有約8.3億美元的聚碳酸酯出口至中國，占比78.5％，是台灣聚碳酸酯的最大出口市場。