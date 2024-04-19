全台最狂7-11在台南！現煮牛肉麵、美食街　統一集團千坪商場開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成佔地近1,500坪的新世代複合商場。
統一企業集團費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。
「Par K* Avenue」7-11康橋門市，提供現煮美食、冰品甜點通通有
其中7-11Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點包括牛肉麵、叉燒飯。
天素地蔬提供現煮咖哩飯、炸豆皮、麻辣滷米血等鹹食，7-11 Fresh康橋門市更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌，用餐區還有送餐機器人協助店員服務。並且除了麵包櫃、蛋糕、冰淇淋外，還有全台首創「繽FUN冰沙機」，有多款美味冰沙，先在櫃檯結帳獲得杯子後，自動化機器一鍵幫你現打飲品。
「Par K* Avenue」星巴克
緊鄰7-11的為星巴克門市，以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品，竭誠歡迎顧客悠遊於咖啡香氣瀰漫中。
門市也推出與在地連結的飲品「星巴克康橋之戀冷萃特調」，以台南盛產的芒果為靈感，以無酒精雞尾酒形式，打造風格獨特的茶與咖啡之特調，全台只在「Par K* Avenue」星巴克星巴克喝得到。
「Par K* Avenue」統一精工的Smile汽車美容門市
以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。
「Par K* Avenue」開幕活動
歡慶「Par K* Avenue」開幕於4月20日至25日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工消費滿額888元即贈刮刮卡一張（同日可累贈，限量送完為止），即有機會抽中黃金及OPENPOINT點數等。
全台7-11門市同慶於4月19日至4月21日，憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定商品，消費滿222元折22元／ 444元折44元／ 666元折66元／ 888元折100元／ 1776元折200元／ 2664元折300元／ 單筆折抵上限300元。
📍「Par K* Avenue」複合式商場
開幕時間：4月20日
營業時間：7-11康橋門市24小時營業
地點：710台南市永康區東橋八街90-96號