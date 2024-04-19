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全台最狂7-11在台南！現煮牛肉麵、美食街　統一集團千坪商場開幕

▲統一集團佔地約1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」，有7-11、星巴克與統一精工。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲統一集團佔地約1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」，有7-11、星巴克與統一精工。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一集團佔地約1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」，由7-11、星巴克與統一精工一體建物構成，並且正式於4月20日開幕，其中一大亮點包括全新店型的「7-11康橋門市」，首度進駐現做熱美食，除了有台南晶英酒店現煮牛肉麵外，還有冰品甜點、咖啡飲料，同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理等專區，超過半數以上商品均為超商首度引進。

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統一集團全台首間「Par K* Avenue」插旗台南
「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成佔地近1,500坪的新世代複合商場。

統一企業集團費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。

▲統一企業集團費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲統一企業集團費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」。（圖／記者鍾怡婷攝）
「Par K* Avenue」7-11康橋門市，提供現煮美食、冰品甜點通通有
其中7-11Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點包括牛肉麵、叉燒飯。

天素地蔬提供現煮咖哩飯、炸豆皮、麻辣滷米血等鹹食，7-11 Fresh康橋門市更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌，用餐區還有送餐機器人協助店員服務。並且除了麵包櫃、蛋糕、冰淇淋外，還有全台首創「繽FUN冰沙機」，有多款美味冰沙，先在櫃檯結帳獲得杯子後，自動化機器一鍵幫你現打飲品。

▲7-11Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點包括牛肉麵、叉燒飯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點包括牛肉麵、叉燒飯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導開發的現做叉燒飯。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲7-11康橋門市還有蛋糕、冰淇淋等甜點可以選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台首創「繽FUN冰沙機」，有多款美味冰沙，先在櫃檯結帳獲得杯子後，自動化機器一鍵幫你現打飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台首創「繽FUN冰沙機」，有多款美味冰沙，先在櫃檯結帳獲得杯子後，自動化機器一鍵幫你現打飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
「Par K* Avenue」星巴克
緊鄰7-11的為星巴克門市，以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品，竭誠歡迎顧客悠遊於咖啡香氣瀰漫中。

門市也推出與在地連結的飲品「星巴克康橋之戀冷萃特調」，以台南盛產的芒果為靈感，以無酒精雞尾酒形式，打造風格獨特的茶與咖啡之特調，全台只在「Par K* Avenue」星巴克星巴克喝得到。

▲「Par K* Avenue」星巴克。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」星巴克，內部裝潢以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」星巴克。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」星巴克推出與在地連結的飲品「星巴克康橋之戀冷萃特調」，以台南盛產的芒果為靈感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」星巴克消費滿2800元贈送水晶球，數量有限、只送不賣。（圖／／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」星巴克消費滿2800元贈送水晶球，數量有限、只送不賣。（圖／／記者鍾怡婷攝）
「Par K* Avenue」統一精工的Smile汽車美容門市
以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。

▲「Par K* Avenue」統一精工的Smile汽車美容門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「Par K* Avenue」統一精工的Smile汽車美容門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
「Par K* Avenue」開幕活動
歡慶「Par K* Avenue」開幕於4月20日至25日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工消費滿額888元即贈刮刮卡一張（同日可累贈，限量送完為止），即有機會抽中黃金及OPENPOINT點數等。

全台7-11門市同慶於4月19日至4月21日，憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定商品，消費滿222元折22元／ 444元折44元／  666元折66元／ 888元折100元／ 1776元折200元／ 2664元折300元／ 單筆折抵上限300元。

📍「Par K* Avenue」複合式商場
開幕時間：4月20日
營業時間：7-11康橋門市24小時營業
地點：710台南市永康區東橋八街90-96號
 

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