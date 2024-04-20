勇士「三巨頭」6大傳奇紀錄畫上句點？季後是否拆夥　Green這樣看

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勇士三巨頭從2014-15首奪總冠軍至今，已經歷了10年，這一段期間勇士隊拿下4座總冠軍、6次進入總冠軍賽，例行賽勝率65.4%、季後賽勝率70.7%、勇士隊場均得到114.1分、投籃命中率47.9%，這幾項指標性數據都是同時代聯盟第一。
另外，勇士三巨頭例行賽加季後賽一起拿下518勝，這是史上3人組合中第6高的數字；攜手拿到98場季後賽勝利，為NBA史上第3；贏得23個系列賽勝利，為史上第4；6進總冠軍賽，這是過去50年至少都進入一次最佳陣容的3人組合中最多的；4奪NBA總冠軍，追平馬刺「三巨頭」同樣並列最多；2015-16賽季創下例行賽73勝，至今仍是聯盟單季例行賽勝場紀錄。
Klay Thompson是否續約？將決定勇士未來方向
Curry和Green接下來還有兩年合約，除非他們申請交易，否則應該會繼續留在勇士隊之中，處竟比較微妙的是Klay Thompson，此前有報導稱，他拒絕了一份勇士球團開出的總價4800萬美元的合約，並且目前有其他球隊對他感興趣。
在節目上談到Thompson的未來時，Green認為Thompson最終必須自己做出決定，但自由市場充滿不確定性，不一定能得到符合自己價值的報價，不能不慎重考慮這方面的事。Thompson是不是會繼續在勇士隊打球，是攸關王朝存續的大事，但目前只有時間能給出答案。
在最新一期的《Draymond Green》中，Green首先強調球隊下一季會有變化是不可避免的，球隊內部會有一些調整，而關於Thompson續約的事情，他則表示：「我希望能給你們一個答案……不過這個組織中沒有人不希望Klay Thompson回歸。」
「回想當年我們剛在一起打球時，Klay只有21歲，如今他已經34歲。我們一起經歷了這些、完成如此多成就，現在有機會一起在一支球隊結束職業生涯，不是所有人都能有這種機會，所以我希望他最終能留下來。」Green如此說道。
不過Green也強調自己支持Thompson所做的決定，無論這是因為生活、家庭等因素選擇離開，他都不會感到生氣。相反的，自己作為兄弟理解這些，因為兩人共同完成的事和建立起的情誼，不會因此有所改變。
所以，這會是勇士王朝的最後一季嗎？
Green認為今年球季，勇士隊輸了很多本來應該可以拿下的比賽，「舉例來說，對雷霆的兩場球，我們不該犯規的，然後還讓Chet Holmgren投進那顆三分球。贏下這兩場，球隊就是第6，而不是第10了。」另外Green這一季的禁賽，以及Thompson和Andrew Wiggins的低迷都影響了最終戰績。
勇士去年在西區次輪季後賽落敗，他們連續28輪系列賽客場贏球、及西區系列賽19連勝的紀錄都被終止。勇士主帥Steve Kerr、總經理Mike Dunleavy Jr.都暗示過球隊可能會做出改變。
對此Green認為改變肯定是需要，畢竟他們連兩年出局，而且這個賽季更是早早在附加賽結束，球隊肯定有一些問題要調整，但是他並不認為勇士隊需要動大調整，只要小修小補即可。
「所以這會是我們三巨頭攜手合作的最後一季嗎？我很期待和管理層有關於這方面的對話。 」Green最終如此說道。
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