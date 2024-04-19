登機「座位都買好了」為何搶排隊？苦主曝慘痛經驗：試一次就知道
今年許多人出國旅遊，搭飛機時卻有不少眉角要注意。近日就有一名網友好奇發文問「搭飛機開始登機時為啥一堆人急著排隊？」貼文曝光後，立即引起熱烈討論，不少人指出關鍵在於「搶手提行李位置」，直呼「我以前也覺得很白爛，直到有一次上方被放滿我才知道真的要搶」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友18日在PTT貼文，他表示每次在機場要出國，飛機廣播可以開始登機時，都會有一群人蜂擁而上，在登機口前大排長龍，但座位明明就已經固定好了，無論早晚登機都一定會有位置，讓他忍不住好奇問：「為啥要急著排隊登機啊？」
貼文曝光後，不少網友直言「就低俗心態，以為凡事搶第一就有好康」、「我也不懂，靠走道先擠進去還不是要讓靠窗」。不過也有人點出關鍵，其實排隊是要先佔手提行李的位置，「等你行李沒地方放被丟最後面就知道」、「我以前也覺得很白爛，直到有一次上方被放滿我才知道真的要搶」。
事實上，過去就曾有旅遊專家Bonnie Tsai指出，許多人以為在廣播前提早排隊會比較快上機，但其實最好的方式是早點抵達候機室，並坐在靠近登機門的座位，如此一來聽到廣播就能迅速排隊上機。除此之外，飛機座位頭頂上的置物空間也無需爭搶，機組人員通常都能替多餘行李找到置物空間，「如果你需要比較多的空間，那麼就等到人們都把東西放好了，再看看哪裏有空間可以放你額外的行李。」