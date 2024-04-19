統神失言捲風波遭「抄家式懲罰」！草爺罕見說重話：真的極度不妥
統神（張嘉航）近期因為在直播時提到他認為黃子佼的行為「沒那麼嚴重」，引起許多議論，除了合作的廠商紛紛跟他提出解除合作之外，就連他的Youtube頻道「統晨大戲院」也被官方移除，讓許多粉絲都驚呼：「沒想到神也會有隕落的一天！」而網紅草爺在出席好友卜星慧的新專輯發片記者會時，被問到統神捲入未成年失言風波一事，他則直呼：「我自己也蠻意外，怎麼連YT都被關掉」，並對統神失言一事表示：「我覺得極度不妥！」
記者洪生儒／綜合報導
草爺在今（19）日出席活動時，被問到統神因失言而捲入未成年風波，進而導致他的Youtube頻道整個被強制關閉的事情時，草爺則表示：「我自己也蠻意外，怎會連YT都被關掉。」不過，因草爺對統神後續的回應沒有持續關注與了解，只簡短的說：「他會得到應有的制裁，針對這件事，我覺得極度不妥，可能他只有兒子而已。他之前可能有些有的沒的事，之前不一定有錯，但是這件事真的就是錯了。」
此外，草爺自己本身也有3個女兒，也把女兒看得很重要，他在了解黃子佼的風波事件後，也嚴肅表示：「仔細看整個內容後，覺得極度不妥」，直接表明不能接受這種事情。至於被問到自己會如何保護未成年女兒，草爺直言：「只能一直跟她告誡這件事」，他也還是會給女兒手機，比較好找到她人在哪裡。
而統神經營的YouTube頻道「統晨大戲院」遭到官方移除一事，先前有網友發現頻道的狀態從隱藏變成「違反規則而遭到移除」，後來Google官方也證實，經仔細審查、參照YouTube兒童安全政策規範後，已終止「統晨大戲院」頻道，也會持續與YouTube內部及外部的專業人士合作，盡可能為平台上的未成年人與家庭用戶提供最完善的保護。
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