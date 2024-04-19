蔡允潔生女兒曾收「黃子佼禮物」！害怕點開新聞：只看標題很震驚

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到之前曾和黃子佼合作過節目，蔡允潔也受到對方的照顧，甚至在生小孩的時候，彼此都還有互相送禮，「我跟黃子佼在生小孩時間差不多，佼哥之前有送給我一箱濕紙巾，因為小朋友有時候照顧，會很需要。」也認為黃子佼在工作、態度上都是她非常敬重的前輩，但蔡允潔強調與不雅片風波，「我覺得這是兩件事。」
至於如何教導孩子懂得保護自己，蔡允潔則認為「不要試圖改變我」，是小孩想跟爸媽說的，「那爸媽管得越多，等他到了一定年紀，就會嘗試我們不想講的事情」，由於女兒才1歲多，這讓蔡允潔難免感到擔心，就怕保護得太好，導致女兒叛逆，「所以就是讓她跌倒，然後結痂，以後才會學著去為自己的行為負責。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
更多「台版MeToo事件」相關新聞。