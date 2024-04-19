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蔡允潔生女兒曾收「黃子佼禮物」！害怕點開新聞：只看標題很震驚

▲蔡允潔（右一）表示女兒曾收過黃子佼送的禮物，但她認為這些和對方發生的風波是兩件事情，但光看新聞標題就讓她很震驚。草爺（左起）、卜星慧、比熊。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔（右一）表示女兒曾收過黃子佼送的禮物，但她認為這些和對方發生的風波是兩件事情，但光看新聞標題就讓她很震驚。草爺（左起）、卜星慧、比熊。（圖／紅心字會提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

擁有「製作人歌手」之稱的卜星慧，近期推出完全獨立創作專輯《不要試圖改變我》，今（19）日舉辦發片記者會暨新歌演唱會，好友草爺、蔡允潔以及啦啦隊女孩比熊（陳又禎）到場力挺祝賀。作為新手媽媽的蔡允潔，一聊到曾合作過的黃子佼就相當沉重，害怕點開新聞，只看標題就感到很震驚。

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蔡允潔表示，對於黃子佼私藏未成年不雅片的風波，她反而不敢關注太多訊息，害怕自己腦補太多，所以都只看新聞標題而已，但仍震驚居多，她說，如果想要避免小孩遇到這樣的事情，會覺得以後好像不能把小孩保護的太好，「因為社會上有很多的人，是我們認識很久，也都還不夠了解的。」

▲草爺（左）、卜星慧、比熊、蔡允潔。（圖／紅心字會提供）
▲卜星慧坦言，看到新聞後也很震驚，「原地嚇尿，真的很誇張！」（圖／紅心字會提供）
談到之前曾和黃子佼合作過節目，蔡允潔也受到對方的照顧，甚至在生小孩的時候，彼此都還有互相送禮，「我跟黃子佼在生小孩時間差不多，佼哥之前有送給我一箱濕紙巾，因為小朋友有時候照顧，會很需要。」也認為黃子佼在工作、態度上都是她非常敬重的前輩，但蔡允潔強調與不雅片風波，「我覺得這是兩件事。」

至於如何教導孩子懂得保護自己，蔡允潔則認為「不要試圖改變我」，是小孩想跟爸媽說的，「那爸媽管得越多，等他到了一定年紀，就會嘗試我們不想講的事情」，由於女兒才1歲多，這讓蔡允潔難免感到擔心，就怕保護得太好，導致女兒叛逆，「所以就是讓她跌倒，然後結痂，以後才會學著去為自己的行為負責。」

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