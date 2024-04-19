通膨怪獸緊追在後！中經院上調全年CPI至2.3% 物價上漲壓力仍在
中華經濟研究院今（19）日發布今（2024）年第2季台灣經濟情勢分析及預測，除了預估今年台灣經濟成長率為3.38%，較1月預測的3.1%上調0.28%外，受到地緣政治不安、農工原物料價格走揚、電價調漲等影響，預估今年CPI年增率達2.3%，較1月的1.88%大幅上修。
記者魏妤庭／台北報導
中經院今年1月的經濟預測，預估2024全年經濟成長率為3.1%、CPI為1.88%。不過，考量到全球商品貿易可望從去年的-4.5%轉為今年的正成長5.08%，略高於疫情前平均水準。同時，再加上AI科技應用需求推升，帶動台灣出口表現，因此上修台灣2024年經濟成長率為3.38%，較1月預測增加0.28%，成長模式呈現「內外皆溫」。
中經院表示，針對投資看法依然保守，預估連續2年負成長。主要是因台灣央行意外升息，加上全球經濟存在諸多不確定性，廠商對擴大投資抱持懷疑態度，使得民間投資微幅負成長0.2%。內需方面則因去年消費基期較高，又有0403花蓮地震、國內旅遊成本墊高等因素影響，使得民眾轉向國外消費，今年消費未能進一步升溫，預估成長率為2.09%。
此外，民眾最關心的通膨議題，今年則在進口物價走升、國內電價調漲等因素影響，中經院將CPI年增率調升至2.3%，不僅較1月預測的1.88%大幅上修，也與通膨纏身的2023年CPI年增率2.49%相去不遠，顯示今年物價上漲壓力仍存在。