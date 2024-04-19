台中婦健檢驚見「3顆腎」！醫師提醒：泌尿道感染機率相對高
人會長出第3顆腎嗎？今年1月，台中市62歲張姓婦人到醫院健檢，發現左側輸尿管結石，進一步檢查發現先天泌尿系統結構異常，左側竟然有「2顆腎臟、2條輸尿管」，先天具備3顆腎臟。對此，醫師提醒，有3顆腎臟出現尿道感染、結石及尿液逆流的機會較高，該名婦人經輸尿管鏡碎石手術後，腎功能正常未受損，目前定期門診追蹤中。
記者孫唯容／綜合報導
台中醫院泌尿科醫師趙浩堅指出，患者是在例行性健檢時，發現左側輸尿管有顆1.2公分結石合併泌尿道感染，超音波發現左側有腎臟水腫狀況，執行電腦斷層後，赫然發現患者左側有兩顆腎臟跟兩條完整的輸尿管，即臨床所稱「單側雙套集尿系統」。
趙浩堅說明，患者左側有兩顆腎臟跟兩條完整的輸尿管，在臨床稱為「單側雙套集尿系統」，這種狀況其實不少見，發生率從0.8%到1%，屬於先天的發育異常。大多是反覆泌尿道感染、結石，或健檢、泌尿系統癌症才被發現，這名婦人是屬於擁有完整的3顆腎臟與3條輸尿管，功能皆健全。
值得關注得是，「單側雙套集尿系統患者，由於比一般人多一套集尿系統，導致泌尿道感染與尿液逆流機率也比正常人較高」，趙浩堅表示，若是反覆感染，經抗生素治療仍未獲得良好控制，不但可能導致腎功能受損，嚴重者甚至可能要面臨切除雙套腎臟。
不過，單側「雙套集尿系統」的患者大多沒有症狀，超過5成患者都是因為泌尿道感染或結石就醫檢查後發現，通常只要解決發炎與結石問題即可，不需要特別治療，趙浩堅提醒，患者每日要喝至少2000cc的水，多喝水避免泌尿道感染與結石的困擾。