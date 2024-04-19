台中國際旅展爆人潮 農村水保署「微醺之旅」初登場

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疫後爆發出國旅遊潮，儘管觀光署與各地政府及觀光產業卯足勁要留住國人，炒熱國旅，出國熱潮依舊不減。在旅展中，中華航空看好韓、日觀光商機，祭出全航線85折起優惠，包括台北仁川未稅來回5723元起，台北倫敦來回未稅2萬5220元起。燦星旅遊與虎航聯手推出獨家包機，台中直飛日本大阪環球影城、釜山樂天世界最低1萬6900元起。
除了出遊行程，多家星級飯店、餐飲業餐券下殺最低3折起，開幕甫滿三年的高雄萬豪酒店，推出平日雙人住宿含2客早餐5299元，館內兩家自助餐廳則祭出平日午、晚餐券買10送2優惠，相當於83折，每張最低660元起。此外還有餐飲禮券滿千贈百，適用於全館十間餐廳。
台中星饗道國際自助餐匯聚了海鮮、日式料理、中式料理、西式料理、甜點等多樣化菜色，滿足不同顧客的需求。午餐聯合券每套十張7,500元，平日晚餐更享現省3,148元優惠。該券可於星饗道自助餐、享得道沐青餐廳、旗津道Young Bar以及道咖啡等地使用。
至於農業部農村發展及水土保持署台中分署，攜手中苗地區酒莊推出的「天茶地酒」品牌，在旅展中串聯中苗五大酒莊打造成農村的微醺小酒館，並推出四條微醺遊程，邀請各路旅人前往中苗喝好茶品好酒外，搭上微醺巴士來一趟沈浸式的農遊之旅。
此外與台中分署合作的酒莊，分別有大安甘醇酒廠、霧峰農會酒莊、外埔酒堡庄、 外埔樹生酒莊及后里松鶴酒莊，其中霧峰酒莊多次榮獲國際酒類競賽金銀牌，去年更以初霧─純米吟釀及極清─大吟釀兩友優質清酒，贏得義大利世界酒類競賽金牌大獎。
分署長陳榮俊表示，本次旅展打造的中苗地區微醺小酒館，透過地酒文化串聯農遊景店，遊程中除了能品好酒，還有豐富農村文化體驗。旅展中購買微醺遊程就贈送500微醺好禮。
今年臺中分署也與台中市政府觀旅局及交通部觀光署參山國家風景區管理處合作推集章小遊戲，搭配行銷今年首場ATTA台中國際旅展主打的春季低碳出遊，串聯養生概念及樂齡族健行，探訪大坑登山步道、谷關溫泉泡湯、「慢城漫遊」結合客庄、原民風特色遊程，還有全台最夯的台灣觀巴遊程買1送1等行程，歡迎大家到小酒館打卡互動，兌換精美好禮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！