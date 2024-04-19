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中信金控挺公益　獲台灣血液基金會表揚捐血績優團體

▲中信金控挺公益，旗下子公司中國信託商業銀行、台灣人壽皆獲台灣血液基金會表揚為捐血績優團體，中信金控副總經理林永勝（右）與台灣人壽協理許丕川（左）出席受獎。（圖／中信金控提供）
▲中信金控挺公益，旗下子公司中國信託商業銀行、台灣人壽皆獲台灣血液基金會表揚為捐血績優團體，中信金控副總經理林永勝（右）與台灣人壽協理許丕川（左）出席受獎。（圖／中信金控提供）

本報訊

中國信託金融控股公司秉持企業社會責任並追求企業永續經營理念，積極參與公益活動，旗下子公司中國信託商業銀行、台灣人壽保險公司於今（19）日皆獲醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心表揚為年度捐血逾千袋之捐血績優團體。中國信託金控於去（2023）年共舉辦30場捐血活動，號召逾2,600人次的善心熱血，2013年以來已經舉辦超過400場捐血活動，以積極行動讓愛延續。

台灣血液基金會自1975年舉辦捐血績優表揚大會，表揚個人或企業積極響應捐血之善心義舉，今（2024）年適逢台灣血液基金會台北捐血中心成立50週年，特別舉辦「112年度捐血績優表揚大會暨台北捐血中心50週年慶」，衛生福利部常務次長周志浩親自出席，頒發獎狀予中信金控副總經理林永勝、台灣人壽協理許丕川。中信金控秉持We are family的品牌精神，積極響應「捐血一袋，救人一命」理念，鼓勵同仁與民眾捐血，自2013年至今已捐出近45,000袋鮮血，藉由企業影響力，挹注臺灣社會更多暖流。

值得一提的是，台灣人壽今年舉辦一日捐血活動時，特別邀請新北中信特攻籃球隊球星擔任捐血大使號召「熱血」做愛心；更擴大捐血公益觸角，5月起將赴全臺20個縣市，且首度跨海至離島澎湖，全年目標募集4,000袋熱血，同時結合「全民防詐宣導」教育，融入趣味遊戲寓教於樂，讓捐血活動更顯意義非凡。

中信金控長期投入推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，以品牌影響力創造善的循環，為持續號召更多支持捐血活動的善心人加入，中信金控將於今年4月23日、6月20日、8月27日、10月24日、12月19日上午10時至下午5時於臺北市南港區中國信託金融園區C棟一樓舉辦捐血活動，歡迎符合捐血資格的熱心民眾共同挽袖獻愛心。

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