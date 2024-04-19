中信金控挺公益　獲台灣血液基金會表揚捐血績優團體

台灣血液基金會自1975年舉辦捐血績優表揚大會，表揚個人或企業積極響應捐血之善心義舉，今（2024）年適逢台灣血液基金會台北捐血中心成立50週年，特別舉辦「112年度捐血績優表揚大會暨台北捐血中心50週年慶」，衛生福利部常務次長周志浩親自出席，頒發獎狀予中信金控副總經理林永勝、台灣人壽協理許丕川。中信金控秉持We are family的品牌精神，積極響應「捐血一袋，救人一命」理念，鼓勵同仁與民眾捐血，自2013年至今已捐出近45,000袋鮮血，藉由企業影響力，挹注臺灣社會更多暖流。
值得一提的是，台灣人壽今年舉辦一日捐血活動時，特別邀請新北中信特攻籃球隊球星擔任捐血大使號召「熱血」做愛心；更擴大捐血公益觸角，5月起將赴全臺20個縣市，且首度跨海至離島澎湖，全年目標募集4,000袋熱血，同時結合「全民防詐宣導」教育，融入趣味遊戲寓教於樂，讓捐血活動更顯意義非凡。
中信金控長期投入推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，以品牌影響力創造善的循環，為持續號召更多支持捐血活動的善心人加入，中信金控將於今年4月23日、6月20日、8月27日、10月24日、12月19日上午10時至下午5時於臺北市南港區中國信託金融園區C棟一樓舉辦捐血活動，歡迎符合捐血資格的熱心民眾共同挽袖獻愛心。
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