極罕見「仙氣白蛇」降臨民宅！屋主見整條發亮嚇壞 全村搶看擠爆
印度南部孔巴托（Coimbatore）在大雨過後，竟有一條罕見的白化眼鏡蛇（albino cobra）被沖入民宅，雖然屋主嚇壞立即通報相關單位，卻吸引了當地村民爭相目睹「仙氣白蛇」的模樣。印度野生動物與自然保護基金會（Wildlife & Nature Conservation Trust，WNCT）最終將白化眼鏡蛇捕捉後野放，並提醒民眾遇上眼鏡蛇千萬要謹慎應對。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，印度野生動物與自然保護基金會指出，坦米爾那都邦孔巴托在大雨過後，竟有一條身長約153公分的白到發亮的眼鏡蛇被沖入當地民宅，屋主見狀立刻嚇壞通報相關單位，請求專業人士連來支援抓蛇。
WNCT接獲通報，隨即指派成員到現場查看，並順利在民宅內捕獲該條蛇，確認品種為白化眼鏡蛇，「這是一種極為罕見的蛇」。白化眼鏡蛇被移送至孔巴托林業局牧場辦公室，經獸醫評估後確認健康狀態無虞，便野放回自然環境中。
由於白化眼鏡蛇相當罕見，當時民宅外聚集許多村民前來搶看，場面相當熱鬧。WNCT提醒，「白化眼鏡蛇」擁有劇毒，被咬後若沒有即時治療，可能會造成癱瘓甚至死亡，因此遇到時千萬要謹慎應對，不要輕易接近。