台股崩跌逾千點也沒在怕！雲豹能源逆勢飆漲停　股價再創新高

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不過，國內循環經濟永續發展整合服務商雲豹能源，憑藉在循環經濟與綠能領域的亮眼表現，今日股價仍逆勢飆漲，以141.5元下跌開出不久，股價就由黑翻紅，並直攻漲停，來到156.5元，上漲14元，並一路鎖住到收盤，創下掛牌以來新高價。
其實，雲豹能源上月於台灣創新板掛牌滿1週年的申請改列一般板，4月17日首家取得台灣證券交易所核准通過函，力拚第2季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。2023年營收與獲利雙雙創新高，去年合併營收為新台幣67.84億元，年增7.66%，合併淨利達新台幣10.16億元，年增116%，每股純益（EPS）達8.77元新高，年增118%，而今年3月合併營收新台幣4.99億元，年成長37.67%，累計今年1至3月營收新台幣10.01億元，年增6.71%，
此外，根據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，無論2023年度、以及2024年第一季憑證中心所發放太陽光電的綠電憑證數量排名，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電皆在國內眾多售電業者中坐二望一，光是今年第1季達近3萬張太陽光電憑證，位居台灣第二大售電業者。
雲豹能源表示，天能綠電預計今年底累計綠電轉供簽約量將達到125億度，且集團旗下綠電高達96%轉供民間企業，積極以發電、售電一條龍能源服務發展綠電交易，協助國內各大企業達成RE100目標。