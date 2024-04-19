維護漁港及漁船安全！高雄市政府海洋局舉辦漂流木攔木網演練
高雄市政府海洋局於今(19)日，分別在林園區中芸漁港、汕尾漁港及小港區鳳鼻頭漁港，舉辦漂流木攔木網實地操作演練，以強化災害發生時的分工合作默契，力求即時將漂流木阻絕於漁港外，確保漁港內船筏及漁民生命財產之安全。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局漂流木攔木網實地操作演練，是由海洋局局長黃登福主持，有行政院海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊、經濟部水利署第七河川分署、農業部林業及自然保育署屏東分署、林園及小港區漁會與區公所等單位與會。
海洋局局長黃登福表示，林園區中芸、汕尾及小港區鳳鼻頭等漁港，位處高屏溪出海口沿岸，每逢豪大雨或颱風侵台，易有大量漂流木及布袋蓮漂流至漁港港區，嚴重影響漁船出港作業及漁民生命財產安全。
海洋局有鑒於此，為維護漁港防災量能，提升各單位面對漂流木的防災應變協同能力，乃舉辦此一漂流木攔木網實地操作演練，以維護漁港及漁船之安全。
黃登福說，海洋局於易發生漂流木流入之漁港，設置可攔阻漂流木的攔木網，在汛期發生時，並判斷漂流木(物)可能漂流入港區，即在港口佈設攔木網攔阻，以降低漁港可能造成的災情。
黃登福指出，該局舉辦此一攔木網實地演練，是要大家熟練操作準備，並充分瞭解作業程序各環節之重點，以確保災難來臨時，可以迅速完成布置，以減少漁港及漁船之損害，並保障漁民出海作業安全。