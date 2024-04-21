今日來講股／台積電跌多「甜甜價」？分析師：趁勢分批進場或避險

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾綸指出，市場中「緩漲急跌」對多頭格局來說，本來就是正常現象，雖然19日台股大盤遭到「雙重打擊」，但他不認為今年整體大環境會崩盤，只是跟著國際局勢跌多，且周末會不會以伊衝突升溫，因此預期新一周大盤還是震盪的格局，投資人可以觀察下周一、二盤勢狀況，有沒有可能達到市場「甜甜價」。
艾綸表示，以台積電法說會後股價來看，19日盤中一度跌到746元，終場大跌6%以上，收在750元，他認為短線上有點過度反應，因為從業績面來看台積電今年營收獲利沒有太大問題，股價跌深主要是對台積電期望過高，因此利空消息一來就會整個放大，再加上以伊衝突，市場恐慌情緒加劇，台股變成多殺多。
至於從技術面來看，艾綸指出，台積電回測到3月7日多方缺口約750元的位置，投資人可以關注如果下周一、二交易日不再破底，那麼就是盤勢轉強的訊號，有機會醞釀反彈空間。因此若是炒短線搶價差的投資人可能新一周上半周先停看聽，等停止破底再來介入。
但若是講求價值型投資的人，艾綸說現在這個價位只能說「很舒服」，因為短線難得見到7字頭，可以不用一次ALL IN，但絕對可以採取「跌一點、買一點」的策略，定期定額絕對會是開心的。至於台積電相關設備股，由於之前已經漲多，現在只能看老大哥台積電要不要止跌，再來談逢低布局。
另外，大家關注的AI，台積電指出現在幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作。公司預期，伺服器AI處理器在今年所貢獻的營收將成長超過一倍，佔公司2024年總營收的十位數低段（low-teens）百分比。在未來5年，預計伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到了2028年將成長佔公司營收超過 20%。
艾綸認為AI成長趨勢不變，也絕對是持續的亮點，尤其台積電總裁魏哲家以「需求非常非常強勁」來形容CoWoS，即便今年產能估倍增以上，但還是無法滿足客戶訂單，明年看起來也還是不夠，因此AI概念股未來還是很樂觀，相關個股回落整理，投資人介入沒有太大問題。
艾綸指出，像是散熱的奇鋐，18日創高、19日跌逾7%，但還沒有破壞多方型態，這類的概念股現在只是跟著跌，未來很有機會率先漲回來。或是近期想避險的話，黃金概念股佳龍，或是散裝航運與國防軍工，可做為資金移轉的重點布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。