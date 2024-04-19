台股一度暴跌逾千點！金管會出面信心喊話 必要時採取穩定措施
台股今（19）日一度暴跌逾千點，終場下跌774.08點，跌幅3.81%，成交值7047.88億元，外資賣超約800億元，金管會也出面喊話，主要受到投資人觀望通膨、產業前景及中東衝突等消息面影響，短期間可能對投資人心理及交易造成影響，但目前台股上市櫃公司體質仍相當健全，總體經濟基本面良好，將密切注意後續中東衝突、通膨、美國聯準會（Fed）利率決策走向等影響，並關注外資資金匯出入動向，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。
記者顏真真／台北報導
金管會表示，美股前一交易日因美國聯準會（Fed）持續放鷹等因素影響，4大指數除道瓊工業指數小漲0.06%外，其餘下跌，跌幅介於0.22%至1.66%。今日亞股全面下跌，盤中因媒體報導以色列飛彈擊中伊朗，中東地緣政治緊張，亞股跌幅擴大，台股亦受影響，台股收盤跌3.81%，外資賣超約800億元，而同時段韓國跌1.59%，日本跌2.29%，香港跌1.2%，新加坡跌0.39%，上海跌0.32%。
不過，今年截至昨日止，台股漲幅13.22%，相較日本漲幅13.79%、上海漲幅3.34%、韓國跌幅0.78%、新加坡跌幅1.62%、深圳跌幅1.55%、香港跌幅3.88%，台股漲幅僅次於日本。今年截至昨日止，外資買超225.95億元，台股集中市場日均成交量約3977億元，相較去年同期增加78.06%，信用交易整戶擔保維持率為173.23%。
金管會還重申，台股基本面尚稱穩健，今年截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71%，加計股票股利為2.81%，國內上市櫃公司截至今年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40%，為歷年同期次高。
金管會將密切注意後續中東衝突、通膨、Fed利率決策走向等影響，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。