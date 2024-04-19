大谷翔平繪本將改版！水原一平消失了 母校也把傑出畢業生刪除
由洛杉磯道奇隊二刀流日本好手大谷翔平故事所製作的兒童繪本，即將在近期進行「改版」，由於這牽涉到大谷翔平想要推動棒球運動發展，希望讓親子都可以對棒球產生興趣，但是因為前翻譯水原一平涉賭，讓大谷翔平很不開心，在3月20日首度發行的「來打棒球吧！大谷翔平的故事」，也確定要把水原一平的圖片消失，出版的日本出版商「世界文化社」也證實此消息。水原一平不但涉嫌竊取大谷約1600萬美元的金額，甚至還被母校「Diamond Bar」傑出畢業生的名字刪除，可說是得不償失。
記者吳政紘/綜合報導
為了要推廣棒球，因此大谷同意跟「世界文化社」出版社合作，發行「來打棒球吧！大谷翔平的故事」，原本已經賣光，在1個月內三刷，累積販售9萬本，但最近有球迷發現「怪怪的」，水原一平的畫面，已經被刪除。
在這部繪本中的「新的選擇」篇幅，大谷翔平在加盟道奇記者會跟主帥Dave Roberts握手，原本身旁還有一位翻譯，就是水原一平，如今已經被「消失」，因為水原涉入賭博案，但出版社已經發行第一版，根本來不及修正，因此出版社近期趕緊著手重新再版時，也把水原一平部分刪除。
這是大谷的想法 希望給予球迷夢想
原本有球迷認為，這也是大谷人生的一部份，但是大谷不想跟這種「盜取金錢」的人為伍，更別說稱兄道弟，因此也想要刪除，不少大谷粉絲也有正反兩極的想法，但是大谷真正的心聲，經由出版商認定，還是希望可以「修正」。
水原一平不但還是需要償還大谷翔平金額的損失，還要面臨刑期，以及詐騙銀行等罪行，而他所就讀過的高中「Diamond Bar」近期也把他的名字從傑出畢業生的名單中剔除，加上水原妻子也需要接受調查，水原一平實在是一步錯步步錯。
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