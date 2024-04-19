臺中國際旅展登場 臺北館主打低碳永續小旅行搶客

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王秋冬表示，台北市政府利用疫情期間整理景點，疫後以全新面貌迎接國內外旅客。台北擁有便捷的大眾運輸，四季各有不同觀光主題與景色，非常適合旅遊。臺北館主打低碳旅遊，攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館同業公會、台北市溫泉發展協會推出旅展期限定優惠，不僅有臺北好吃好玩的超值套裝行程，還有精緻旅館優惠券、住宿及餐券，可滿足不同旅客需求，歡迎各地朋友來臺北體驗一趟生態小旅行。
他舉例，像是「走進貓空」到臺北市立動物園觀賞可愛動物、搭乘全新改版的可愛貓空纜車，到貓空樟樹步道休憩漫步、賞花品茗，再轉往北投泡湯放鬆身心，體驗環保旅店，最後趁著花季，與親朋好友到陽明山欣賞花海、品嘗特色野菜餐，在旅遊中實踐綠色理念與措施，留下美麗的回憶！
觀傳局特別介紹，展館中有結合大稻埕意象設立的「VR體驗區」，打破時間與空間限制，民眾可現場體驗360度遊覽臺北虛擬實境，彷彿一秒抵達大稻埕，深刻感受臺北舊城文化底蘊。此外，今年臺北市推出許多令人期待的節慶活動，例如「臺北建城140週年」系列活動、「臺北動物園110年園慶」系列活動等，可以說，任何時間到台北，都有好玩好吃好精彩活動，絕對不虛此行。