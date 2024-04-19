以色列襲擊伊朗前是否知情？布林肯不願回答 僅重申美國沒有參與
G7外長今（19）日在義大利卡布里島（Capri）舉行峰會，以色列對伊朗實施的襲擊成為焦點問題，雖然伊朗官方淡化了襲擊的影響，以色列也並未證實發動攻擊。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上被接連追問是否有在以色列襲擊伊朗前接到通知，布林肯拒絕回答，僅重申美國「沒有參與任何進攻行動」。布林肯呼籲中東緩和局勢以避免更大的衝突，並譴責了伊朗13日對以色列發動的空襲。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，布林肯發表談話時重申致力於緩和中東地區爆發更廣泛的衝突，並再次譴責了伊朗於13日對以色列發動的空襲，但對以色列最新對於伊朗的襲擊卻絕口不提。
有記者提問，美國是否有提前收到以色列將襲擊伊朗的通知？布林肯拒絕回答，僅說美國沒有參與任何進攻行動。另一個記者詢問布林肯，對於伊朗不會再度實施報復是否樂觀？是否兩國之間的直接對抗已經結束？布林肯依舊拒絕評論。
最後，《BBC》的記者甚至直接問布林肯，為何不願意評論伊朗遇襲？布林肯依舊不回答，並自嘲似地承認自己的回應「讓人感到無聊」，然後再度跳針說「美國沒有參與進攻」。
根據《半島電視台》報導，義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）向在現場的記者透露，美國是在「最後一刻」收到以色列將要襲擊伊朗的通知。