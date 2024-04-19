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遭謝和弦揭噁心性事！Keanna嗆「渣男幻想文」：回台灣後絕對提告

▲因謝和弦（右）反駁與陳芳語發生關係，並揭露前妻Keanna（左）的噁心性事。為此，Keanna發文開嗆，回台灣後絕對會提告。（圖／翻攝自Keanna IG、謝和弦臉書）
▲因謝和弦（右）反駁與陳芳語發生關係，並揭露前妻Keanna（左）的噁心性事。為此，Keanna發文開嗆，回台灣後絕對會提告。（圖／翻攝自Keanna IG、謝和弦臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

謝和弦前妻Keanna日前爆料，陳芳語與背著她與男方在錄音室發生關係，引發討論。陳芳語則是透過經紀公司發聲喊告，「內容純屬子虛烏有！」而謝和弦則回應是記錯人，並揭露Keanna私下的噁心行徑。對此，Keanna今（19）日再度發文嗆聲，「為了捍衛名譽，我回台後絕對會直接提告。」

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Keanna今在臉書發文嗆聲謝和弦，「只會用性羞辱字眼的渣男，是不是表示我真的做的太好，好到沒東西讓他講，只能用幻想或不知道記成哪位還是自己的癖好來抹黑？」並直指謝和弦是想藉此模糊與陳芳語的事情。

▲Keanna臉書發文反擊謝和弦，並強調回到台灣後一定會提告。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna臉書發文反擊謝和弦，並強調回到台灣後一定會提告。（圖／Keanna臉書）
痛罵一輪之後，Keanna強調，「我目前人在國外渡假，但對於渣男莫須有的那些幻想文，為了捍衛名譽，我回台後絕對會直接提告」，還順便狠酸陳芳語心虛、囂張。

最後Keanna更爆料，謝和弦夫婦目前沒車、沒房，甚至欠她100多萬，以及一堆官司和判賠，「沒有前大公司包裝、沒有前妻幫忙樹立寵妻魔人人設、沒有厲害音樂人幫忙的現在歌曲與樣子...套你攻擊完別人後，最愛講的那句『要去泡奶了』，嗯！沒錯～還是去泡奶吧！你現在泡奶可能比寫歌強。」

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