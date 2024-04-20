六日咖啡優惠！7-11大杯美式、拿鐵10元多一杯　全家特濃拿鐵38元

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📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，6.3折，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，5.5折，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，5.8折，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。
📍APP｜4月17日至4月21日
◾精品茶咖系列（紅玉18精品大杯熱拿鐵、春烏龍精品大杯熱拿鐵）任2杯168元，6.5折，原價130元、特價84元
◾To b. by agnès b 經典冰巧克力可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元
🟡全家便利商店
📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾霜淇淋第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元
📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.7折，原價65元、特價50元
📍APP優惠趣｜4月19日至4月22日
◾大杯泰式厚椰拿鐵特價69元，原價85元（限量5萬組）
◾特大杯泰式厚椰可可特價69元，原價90元（限量5萬組）
◾大杯燕麥奶拿鐵特價49元，原價65元（限量10萬組）
◾植纖環保杯特價99元，原價129元（限量5萬組)
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至4月30日
◾大杯美式，6.5折，原價45、特價29元
◾大杯拿鐵，7.1折，原價55、特價39元
📍APP｜即日起至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折，原價45、特價28元
◾大杯拿鐵24杯888元，6.8折，原價55、特價37元
📍門市｜即日起至4月28日（五六日限定）
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至5月29日
◾水蜜桃烏龍氣泡咖啡，7.5折，原價65元、特價49元
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）