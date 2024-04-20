股東紀念品「今年最強不是中鋼了」！股民爽領這2間：水準真的高

六日咖啡優惠！7-11大杯美式、拿鐵10元多一杯　全家特濃拿鐵38元

▲本週六日咖啡優惠來了！限時2天有7-11美式、厚乳拿鐵、精品美式第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲本週六日咖啡優惠來了！限時2天有7-11美式、厚乳拿鐵、精品美式第2杯10元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週六日咖啡優惠來了！限時2天有7-11美式、厚乳拿鐵、精品美式第2杯10元；全家則有特濃拿鐵第2杯10元，原價65元、特價38元，每杯下殺5.9折，現擠霜淇淋也有第2支10元優惠；萊爾富寄杯美式32杯或者拿鐵24杯，只要888元。《NOWnews》精選本週六日咖啡優惠，誰折扣最多一文秒懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，6.3折，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，5.5折，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，5.8折，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元

◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。

▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月17日至4月21日
◾精品茶咖系列（紅玉18精品大杯熱拿鐵、春烏龍精品大杯熱拿鐵）任2杯168元，6.5折，原價130元、特價84元
◾To b. by agnès b 經典冰巧克力可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元

🟡全家便利商店
📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾霜淇淋第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元

▲全家特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）
▲全家特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.7折，原價65元、特價50元

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲全家APP嘉明拿鐵線上寄杯2杯99元。（圖／業者提供）

📍APP優惠趣｜4月19日至4月22日
◾大杯泰式厚椰拿鐵特價69元，原價85元（限量5萬組）
◾特大杯泰式厚椰可可特價69元，原價90元（限量5萬組）
◾大杯燕麥奶拿鐵特價49元，原價65元（限量10萬組）
◾植纖環保杯特價99元，原價129元（限量5萬組)

▲全家升級2022年推出的椰奶拿鐵，推出Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至4月30日
◾大杯美式，6.5折，原價45、特價29元
◾大杯拿鐵，7.1折，原價55、特價39元

📍APP｜即日起至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折，原價45、特價28元
◾大杯拿鐵24杯888元，6.8折，原價55、特價37元

▲萊爾富寄杯美式32杯或者拿鐵24杯，只要888元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富寄杯美式32杯或者拿鐵24杯，只要888元。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜即日起至4月28日（五六日限定）
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）

🟡OK超商
📍門市｜即日起至5月29日
◾水蜜桃烏龍氣泡咖啡，7.5折，原價65元、特價49元

▲水蜜桃烏龍氣泡咖啡，7.5折，原價65元、特價49。（圖／OK超商提供）
▲水蜜桃烏龍氣泡咖啡，7.5折，原價65元、特價49。（圖／OK超商提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯咖啡（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯咖啡每週五六日買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

全台最狂7-11在台南！現煮牛肉麵、美食街　統一集團千坪商場開幕

超商發錢了！7-11、全家隱藏優惠「記得多一步驟」：送50元購物金

只有3天！7-11美式、拿鐵「第2杯10元」　咖啡、泡麵滿額折100元

60元幸福餐盒超商開賣！一鍵掌握進貨門市、數量：9大通路都有賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生