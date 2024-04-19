PLG／林書豪替補攻下9分！國王93：97輸夢想家 近6戰僅1勝
P.League+周五由新北國王客場出戰福爾摩沙夢想家，這一場比賽國王明星後衛林書豪替補出戰，攻下9分，但球隊搞砸末節領先，最終以93：97吞下敗仗，最近6戰只有1勝。林書豪復出後連兩場替補出戰，國王隊相當保護他，逐步提升他的上場時間，不過球隊承受很大的戰績壓力，需要他盡快恢復水準來率隊衝出低潮。
記者黃建霖/綜合報導
此役最後2分26秒，奧帝接獲林書緯助攻投進三分球，讓國王以89：84領先。但之後夢想家先是林俊吉投進跳投，周柏臣兩罰一中，麥卡洛再投進三分球，回敬了一波6：0高潮，讓球隊反超。
國王陷入得分荒，比賽最後29秒，德文馬布爾拋投得分，讓主場軍將領先擴大到3分。關鍵回合，國王曼尼高兩罰一中，追到90：92，但之後夢想家靠穩健罰球鎖定勝利。
夢想家報了上周輸給國王的一箭之仇，而國王隊則是在好不容易終止4連敗之後，此役又再度輸球，最近6場比賽只取得1勝5敗，狀況相當不妙。
這一場比賽林書豪替補出賽，他只上場16分鐘，得到9分2籃板2助攻；林書緯得到16分11助攻，曼尼高18分11籃板3助攻。夢想家方面，麥卡洛12分18籃板，德文馬布爾29分5助攻5籃板。
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