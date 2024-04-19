電影院看《柯南》！全影廳「iPhone同時被喚醒」超毛 真相曝光
知名動畫《名偵探柯南》劇場版《名偵探柯南100萬美元的五稜星》，於4月12日正式在日本上映，才3天就突破系列電影首週票房觀影紀錄。對此，一名日本網友分享，他在看電影時，發現裡頭角色名字發音與iPhone人工智慧助理軟體「Siri」相似，因此當角色名字出現時，全影廳的iPhone都被喚醒，特別的觀影經驗吸引千名網友朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
「魚漿夫婦」昨（18）日在臉書粉專發文，表示有日本網友在X平台上反應，去看《柯南》電影時，劇中角色「平次」的名字與「嘿！Siri」日語發音十分相像，因此許多人的iPhone被喚醒，並且回答「嘿！我在」，藉此發文提醒大家：「之後要去看柯南電影的人，記得一定要把iPhone給關掉噢。」
「魚漿夫婦」也表示，「大家可以看中文配音的，如果您看日文配音就要小心囉～整個電影院的Siri都醒了，一定很嗨！」貼文曝光後，引來超過7千人按讚，網友們紛紛笑喊「電影院現場發生命案警告」、「原來是真實互動的電影版」。
另外，也有類似經驗的人分享「之前看一下測試siri 的影片，結果影片裡的人ㄧ喊『嘿～siri』，我的Siri就ㄧ樣被啟動」、「假面騎士喊變身也是」、「我家是用Google cloud，女兒每次叫哥哥，Google就會回答」。