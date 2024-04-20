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超商咖啡隱藏優惠！7-11美式、拿鐵「聰明買法」：比買1送1更便宜

▲7-11限時2天祭出咖啡隱藏折扣，那就是咖啡第2杯10元，剛好可搭配滿額現折活動，指定支付方式滿888元現折100元，精品美式換算下來單杯比半價更優惠。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11限時2天祭出咖啡隱藏折扣，那就是咖啡第2杯10元，剛好可搭配滿額現折活動，指定支付方式滿888元現折100元，精品美式換算下來單杯比半價更優惠。（圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11限時2天祭出咖啡隱藏折扣，那就是美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第2杯10元，剛好可搭配滿額現折活動，指定支付方式滿888元現折100元，精品美式換算下來單杯比半價更優惠；全家則有門市免費租借循環杯，可享特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價優惠；還有THERMOS咖啡館，4/22世界地球日送120杯免費咖啡。

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🟡7-ELEVEN咖啡第2杯10元，滿888元現折100元

7-11門市即起至4月21日，憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定商品，消費滿222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元。

剛好活動可搭配門市4月21日前美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶第二杯10元優惠，記得先禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務！並且滿額888元後折扣數都是11.2％，因此以滿額888元折100元為標準計算，換算最優惠組合如下：

◾大杯美式第二杯10元，一次購買17組，共計34杯，原價1530元、特價835元，單杯原價45元、特價24.5元，約5.4折

◾厚乳拿鐵第二杯10元，一次購買12組，共計24杯，原價1560元、特價800元，單杯原價65元、特價33.3元，約5.1折

◾精品大杯美式第二杯10元，一次9組，共計18杯，原價1800元、特價890元，單杯原價100元、特價49.4元，約4.9折

◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，一次11組，共計22杯，原價1650元、特價835元，單杯原價75元、特價37.9元，約5折

◾香鑽水果茶第二杯10元，一次購買12組，共計24杯，原價1680元、特價860元，單杯原價70元、特價35.8元，約5.1折

▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11限時2天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家租借循環杯，指定拿鐵半價

即日起至12月31日，於「全家」免費借用循環杯，天天可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠，用循環杯喝咖啡不只愛地球也能省荷包！

▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
🟡THERMOS咖啡館，4/22世界地球日送120杯免費咖啡

膳魔師THERMOS 響應世界地球日中山區復興南路一段的膳魔師環保咖啡館將於4/22（一）世界地球日當日免費提供120杯公平貿易咖啡，消費者僅需自帶環保杯即可免費兌換美味的咖啡飲品

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