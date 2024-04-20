龍岡米干節今登場！台灣也有「潑水節」　節目、交通與管制一次看

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📍「2024龍岡米干節」地點：
主要在忠貞新村文化園區、雲南文化公園、龍岡大操場。
📍「2024龍岡米干節」活動精彩節目整理：
◼ 4月20日、21日：
兩天的11:00開始，將以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福。且今年因為擔心會浪費珍貴水資源，潑水節確認因應水情調整，將以小水量的灑水祈福方式代替潑水。兩天的晚上18:30有「水花之夜」，將在龍岡大操場帶來擺夷銀盆潑水舞、葫蘆絲、異國風情舞蹈、緬甸祈福潑水舞、三弦打歌。
◼ 4月27日：
下午將舉辦一場「長街米干宴」，但目前確定名額已銷售一空。
◼ 4月28日：
晚間將於忠貞新村燃起篝火，照亮夜空燃盡邪祟、「火把求吉」，夜晚的現場將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演。
◼週間：
辦理五梯次不同文化主題的小旅行，讓來自各地的人們可以深度體驗特有的文化歷史風貌。
📍「2024龍岡米干節」交通資訊
桃園市觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞。
◼ 停車與接駁：
假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場。接駁車時間：10:00-19:00。
◼ 客運：
可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站。
◼ 交通管制：
平鎮分局說明，2024龍岡米干節活動主要位在平鎮區雲南文化公園周邊，4月20日、21日、27日及28日活動假日期間，警方規劃「三層同心圓」管制計畫。第一層「主會場區」，管制時間為上午10時至晚間20時，居民需憑證件進入，如可辨識地址之證件或水電費帳單，以便警察快速辨識放行，商家工作車輛、外送車輛彈性放行。
警方將設置6處管制點，包含龍江路與中山路路口、貿東路與貿東路18巷口、龍平路與中正五路口2個岔路口、龍平路與中正三路路口、忠貞路與中正五路路口。
📍「2024龍岡米干節」周邊景點：
龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是滇緬異域孤軍撤台時的住所，因此洋溢多元文化風情，鄰近許多景點像是異域故事館、忠貞市場、國旗屋、龍岡清真寺、馬祖新村以及全台最美的龍岡圖書館等多項特色景點。