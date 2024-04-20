升溫飆36°C！全家霜淇淋第2支10元　GODIVA買1送1、哈根達斯半價

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全家今起至4月21日限定，購買現擠霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元。全家霜淇淋4月口味「
🟡7-11霜淇淋任選第2支半價，「可爾必思牛奶霜淇淋」酸甜消暑必吃
即起至4月30日期間，使用指定支付（icash Pay、icash 2.0）霜淇淋不限口味任選第二支半價，4月霜淇淋口味為「可爾必思牛奶霜淇淋」，原價49元、特價37元，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，
🟡全家、7-11哈根達斯雪糕買3送3，一招多折50元
7-11則是今起即日起至5月14日展開冰品博覽會，Häagen-Dazs哈根達斯指定迷你杯／獨家雪酥祭出2件79折、3件75折優惠；4月24日至4月28日連續5天，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」。
全家4月24日起至4月28日，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」，單件原價129元、特價六件只要387元。
並且全家自4月19日起至4月30日，取件出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，滿300元可折抵一張，搭配哈根達斯雪糕「全品項買3送3」優惠，單件原價129元、特價六件只要387元，搭配50元購物金，平均單支56元。
🟡GODIVA霜淇淋買1送1
GODIVA自4月20日至4月21日連續2天，祭出「GODIVA經典霜淇淋買1送1」優惠，於指定門市購買霜淇淋乙支，即可享有現場獲贈免費霜淇淋乙支、或霜淇淋兌換券乙張（兌換期間至6月16日），可選擇兌換經典黑巧克力、白巧克力或雙重風味的霜淇淋口味。
📌GODIVA霜淇淋買1送1販售門市
大台北：微風廣場 1F/ 遠百信義A13 B2F/ 京站1F/SOGO復興 B3F/SOGO 天母 B1F/板橋大遠百B1F/新光三越信義A8 B1F/ 林口三井1F
桃園：華泰 2F/台茂1F
新竹：竹北遠百 B2F/遠東巨城1F
台中：台中大遠百 B2F/台中新光三越B2F/台中Lalaport 1F
台南：南紡購物中心B1F/新光三越西門B2/台南三井 1F
高雄：漢神百貨B3F/漢神巨蛋 B1F /SKM Park1F