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升溫飆36°C！全家霜淇淋第2支10元　GODIVA買1送1、哈根達斯半價

▲全家今起至4月21日限定，購買現擠霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今起至4月21日限定，購買現擠霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週六、週日（20日、21日）各地大多可來到33到35度，中央氣象署也發布高溫示警，明（20）日局部地區恐飆到攝氏36度！天氣熱先來點冰品消暑，全家霜淇淋今起至4月21日第2支10元，7-11霜淇淋指定支付方式第2支半價，還有GODIVA霜淇淋指定門市買1送1優惠。此外，超商4月24日至4月28日哈根達斯雪糕任選買3送3，相當於半價開吃。

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🟡全家霜淇淋第2支10元，「山丘藍」藍莓霜淇淋倒數

全家今起至4月21日限定，購買現擠霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元。全家霜淇淋4月口味「山丘藍台灣藍莓」以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合，有別於過去水果口味偏甜的口味，是帶有微酸的大人係口味，想要嚐鮮的快把握4月底，根據過往新品開賣時間，預估5月5日就會換新口味了！

▲全家霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。（圖／全家提供）
🟡7-11霜淇淋任選第2支半價，「可爾必思牛奶霜淇淋」酸甜消暑必吃

即起至4月30日期間，使用指定支付（icash Pay、icash 2.0）霜淇淋不限口味任選第二支半價，4月霜淇淋口味為「可爾必思牛奶霜淇淋」，原價49元、特價37元，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，讓人回味無窮，最適合夏天享用。

▲7-11則是自4月3日門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味。（圖／7-11提供）
▲7-11「可爾必思牛奶霜淇淋」，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口。（圖／7-11提供）
🟡全家、7-11哈根達斯雪糕買3送3，一招多折50元

7-11則是今起即日起至5月14日展開冰品博覽會，Häagen-Dazs哈根達斯指定迷你杯／獨家雪酥祭出2件79折、3件75折優惠；4月24日至4月28日連續5天，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」。

全家4月24日起至4月28日，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」，單件原價129元、特價六件只要387元。

▲哈根達斯草莓季優惠，指定品項任選3入229元。（圖／7-11提供）
▲7-11、全家自4月24日至4月28日連續5天，哈根達斯雪糕「全品項買3送3」。（圖／7-11提供）
並且全家自4月19日起至4月30日，取件出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，滿300元可折抵一張，搭配哈根達斯雪糕「全品項買3送3」優惠，單件原價129元、特價六件只要387元，搭配50元購物金，平均單支56元。

▲全家自4月19日起至4月30日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金。（圖／全家提供）
▲全家即起至4月30日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金。（圖／全家提供）
🟡GODIVA霜淇淋買1送1

GODIVA自4月20日至4月21日連續2天，祭出「GODIVA經典霜淇淋買1送1」優惠，於指定門市購買霜淇淋乙支，即可享有現場獲贈免費霜淇淋乙支、或霜淇淋兌換券乙張（兌換期間至6月16日），可選擇兌換經典黑巧克力、白巧克力或雙重風味的霜淇淋口味。

📌GODIVA霜淇淋買1送1販售門市
大台北：微風廣場 1F/ 遠百信義A13 B2F/ 京站1F/SOGO復興 B3F/SOGO 天母 B1F/板橋大遠百B1F/新光三越信義A8 B1F/ 林口三井1F
桃園：華泰 2F/台茂1F
新竹：竹北遠百 B2F/遠東巨城1F
台中：台中大遠百 B2F/台中新光三越B2F/台中Lalaport 1F
台南：南紡購物中心B1F/新光三越西門B2/台南三井 1F
高雄：漢神百貨B3F/漢神巨蛋 B1F /SKM Park1F

▲新光三越A8回歸開幕B1享玩時尚生活圈，GODIVA CORNER巧克力霜淇淋「買一送一」；北村豆腐家隱藏版「夏多內白葡萄」搭棉花糖，用餐免費吃或買「第二支半價」，拚全家買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GODIVA自4月20日至4月21日連續2天，祭出指定門市「GODIVA經典霜淇淋買1送1」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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