藏壽司、壽司郎新服務爆紅！老饕眼睛全亮　店員認了：超多人需要

4/22天琴座流星雨來了！每小時18顆流星「肉眼可見」　觀賞秘訣曝

▲捷克天文攝影家Petr Horálek於2020年所拍攝的四月天琴座流星雨。照片中各個流星尾跡的交會點即為輻射點，位於藍白色的織女星附近。（圖／臺北市立天文科學教育館提供）
▲捷克天文攝影家Petr Horálek於2020年所拍攝的四月天琴座流星雨。照片中各個流星尾跡的交會點即為輻射點，位於藍白色的織女星附近。（圖／臺北市立天文科學教育館提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今年第一場中型流星雨來了！正是以火流星著稱的天琴座流星雨，將在4月22日（一）極大， 每小時天頂流星數量（ZHR）約18。雖有月光影響，但只要掌握觀賞要訣，選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空，就能欣賞到美麗流星雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市天文科學教育館表示，四月天琴座流星雨出現於每年4月的中至下旬，今年極大期預測在4月22日，每小時天頂流星數量（ZHR）約18。當晚隨著流星雨輻射點在21時升起後，流星數量將逐漸增多，曙光前達到最高峰。

今年雖逢接近滿月，月光會影響看到的流星數量，但天琴座流星雨大部分都是明亮的流星，且出現火流星的機率很高，因此只要避開月亮的方向，在視野開闊處仍有機會欣賞到不少明亮火流星的身影，偶爾還能看到殘留的流星痕。火流星是指亮度高於行星，約-4等以上的明亮流星，而不是冒著火的流星！

▲（圖／台北市立天文館提供）
▲天琴座流星雨大部分都是明亮的流星，且出現火流星的機率很高。（圖／台北市立天文館提供）
四月天琴座流星雨是已知最古老的流星雨之一，可追溯到西元前687年中國春秋時代的天象記錄，它的母彗星是一顆名為佘契爾的長周期彗星（C/1861 G1 , Thatcher），每422年繞行太陽一圈，上次過近日點是在1861年，下次要到2283年才會再度回歸，屆時它的編號也將改為以P開頭的周期彗星格式。

天琴座流星雨雖然一般每小時數量都在20顆以內，但在1803、1922、1945與1982年都曾出現每小時百顆以上的盛況，今年會不會也是天琴座流星雨的幸運年呢，就等您來觀察！

快訊／明天會更熱！「高溫飆36°C」警戒區出爐　氣象署發高溫特報

天氣預報／今午後又下雨！六日把握短暫好天氣　鋒面下週二再襲台

明天繼續下雨！除濕機「錯誤用法」別踩雷：浪費電、越除濕氣越重

直擊／雙北暴雨不怕！台北「茶の魔手」又排隊了　還人手一顆鳳梨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞