4/22天琴座流星雨來了！每小時18顆流星「肉眼可見」 觀賞秘訣曝
今年第一場中型流星雨來了！正是以火流星著稱的天琴座流星雨，將在4月22日（一）極大， 每小時天頂流星數量（ZHR）約18。雖有月光影響，但只要掌握觀賞要訣，選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空，就能欣賞到美麗流星雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
台北市天文科學教育館表示，四月天琴座流星雨出現於每年4月的中至下旬，今年極大期預測在4月22日，每小時天頂流星數量（ZHR）約18。當晚隨著流星雨輻射點在21時升起後，流星數量將逐漸增多，曙光前達到最高峰。
今年雖逢接近滿月，月光會影響看到的流星數量，但天琴座流星雨大部分都是明亮的流星，且出現火流星的機率很高，因此只要避開月亮的方向，在視野開闊處仍有機會欣賞到不少明亮火流星的身影，偶爾還能看到殘留的流星痕。火流星是指亮度高於行星，約-4等以上的明亮流星，而不是冒著火的流星！
四月天琴座流星雨是已知最古老的流星雨之一，可追溯到西元前687年中國春秋時代的天象記錄，它的母彗星是一顆名為佘契爾的長周期彗星（C/1861 G1 , Thatcher），每422年繞行太陽一圈，上次過近日點是在1861年，下次要到2283年才會再度回歸，屆時它的編號也將改為以P開頭的周期彗星格式。
天琴座流星雨雖然一般每小時數量都在20顆以內，但在1803、1922、1945與1982年都曾出現每小時百顆以上的盛況，今年會不會也是天琴座流星雨的幸運年呢，就等您來觀察！