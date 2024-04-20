全中運／台中市單日8金　前亞運金牌名將蕭美玉領軍奪10金最耀眼

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競爭最激烈的競輪賽則讓臺中市學校冒出一身冷汗，國男組清泉國中蔡兆宸雖然率先抵達終點，但由於在第1、2彎道藍道區騎行，嚴重甚至會被判失格被取消金牌，經過申訴且大會觀察影帶後，確認是因受迫才騎進藍道區，才讓這面金牌失而復得，但依舊被罰款3千元。
接著在高男組競輪賽決賽，6名選手中臺中市大甲高中獨佔3人，佔盡優勢，3人都是高三的同班同學，賽前期待能包辦前3，可惜在最後一圈，大甲高中李定曄摔車，還波及到後面的自家人李承勳，幸好在前面的「黑人」邱信維沒受到影響，率先衝抵終點，摘下今年全中運的第3金；摔車的李定曄為了要完賽，顧不得傷勢扛著已經沒辦法騎的車子衝抵終點，最終獲得第6。
雖然拿下個人全中運3金的最好成績，大甲高中邱信維可惜的說：「我們賽前就希望包辦前3，我們3人都是高三同班同學，今年都是我們最後一場全中運，我們都希望能共同留下一個完美句點，無奈遇到摔車，雖然我順利拿下金牌，但還是覺得很遺憾。」
最後壓軸的高女組競輪賽，臺中市在6人中佔有3人優勢，最終由大甲高中劉尚盈成功摘金，成為本屆全中運的4金后。大甲高中劉尚盈剛於今年2月「印度亞青賽」摘下3銀1銅佳績，成為未來最讓人期待的青年戰將，但其實大甲高中劉尚盈是從出身「小鐵人」，到國二時才到臺中市日南國中接受自由車訓練，大甲高中劉尚盈說：「還是比較喜歡騎車的感覺，從國二起就沒再比鐵人三項。」教練蕭美玉稱讚說：「劉尚盈是一位很認真的選手，平常練習也從來不埋怨，比賽很積極，也能執行教練的要求。」
亞運雙金名將蕭美玉在去年「杭州亞運」結束後，以運動教練身份再被分派回母校與先生楊振坤一同訓練大甲高中自由車隊，經過半年訓練，今年全中運是蕭美玉最投入的一次，她說：「我跟我先生都有同樣的看法，都不希望青年選手騎太重的齒輪比，畢竟他們都還在成長階段，這樣能保護選手膝蓋不容易受傷，有助於選手長期發展。」
過去主要都是選手身份，如今化身成大甲高中教練的蕭美玉感嘆：「還是當選手比較幸福，比完就可以休息。」大甲高中三天下來拿下10金，蕭美玉說：「很開心啊！特別是他們都創下了個人最好的成績，即便是第一天漏失的高男4公里團隊追逐賽金牌，他們在銅牌戰也騎出了最好的成績，會讓他們四上四下是我跟先生的想法，目的是希望讓高三選手都能有機會下場，大家都已經盡力了，最終結果由我們教練團承擔。」