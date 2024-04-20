全中運／射箭項目開幕！超級新星江侑軒國一就奪金　積極尋求衛冕

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市南門國中江侑軒小學二年級就加入臺北市大佳國小射箭隊，當初只是父母希望藉射箭，來減少小朋友滑手機時間，未料在射箭這個項目上締造紀錄，回憶起當時的情景，南門國中江侑軒笑說：「連自己都滿意外的，真的沒想過會贏。」
很早起步的南門國中江侑軒，小學已是當地響噹噹的小人物，恩師劉碧瑜還稱他是「南港運動中心之光」，帶隊近十載的南門國中教練池沛儒表示：「他確實很有天賦，練習也認真，滿乖巧的，不過現在的小孩子課業壓力重，還有手機誘惑，要完全專注還是不太可能。」
不僅全中運「出道即巔峰」，南門國中江侑軒2022年參加世界室內射箭系列賽（Indoor World Series 250 Taipei Archery Open）臺北250站也拿下U15季軍。該賽事在室內進行，靶心距離僅18公尺，極度考驗選手穩定性。
南門國中江侑軒表示：「當時距離全中運還有一段時間，教練就讓我報名看看，能得名也滿意外的，因為真的沒有想像中容易，一個失誤可能就會輸掉了；目前獎金盡數交給媽媽存起來，自己專注於射箭的成就感，能射出好成績就很開心，尤其射到十分的感覺真的太棒了。」
目前國男組「地主希望」僅南門國中江侑軒與吳岩昊，個人排名賽最高分662分的新竹市富禮國中陳品安以6：0連勝嘉義縣阿里山國中小楊書言晉級，來勢洶洶。
國女組，上屆被新北市三和國中許芯慈、林姝妍「夾殺」仍獲銅牌的桃園市平鎮國中張純嘉，個人排名賽射出全場最多的20支十分箭，以630分排名第二，最終也順利挺進三十二強。
場邊還有許多亮點，包括2020年東京奧運射箭國手林佳恩及2019年世錦賽女團金牌「仙女箭客」彭家楙；彭家楙表示：「這次來是特地來替平鎮國中學弟妹加油，卻意外開了迷你見面會，拍照、簽名需求不斷。一度懷疑是不是來錯地方？」