李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

全中運／射箭項目開幕！超級新星江侑軒國一就奪金　積極尋求衛冕

▲臺北市南門國中江侑軒（左）小二就開始射箭。（圖／臺北市政府教育局提供）
▲臺北市南門國中江侑軒（左）小二就開始射箭。（圖／臺北市政府教育局提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會射箭項目在臺北市立南港高工進行國中反曲弓個人賽事，國男組、國女組32強盡數出爐，包括尋求衛冕男單金牌的地主選手臺北市南門國中江侑軒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首日賽事上午先進行國男組雙局個人排名賽，再進行各組個人對抗賽，臺北市南門國中江侑軒在對抗賽以7：1力克嘉義縣阿里山國中小鄭凱明晉級，他去年以「小國一」之姿摘金，技驚四座。

臺北市南門國中江侑軒小學二年級就加入臺北市大佳國小射箭隊，當初只是父母希望藉射箭，來減少小朋友滑手機時間，未料在射箭這個項目上締造紀錄，回憶起當時的情景，南門國中江侑軒笑說：「連自己都滿意外的，真的沒想過會贏。」

很早起步的南門國中江侑軒，小學已是當地響噹噹的小人物，恩師劉碧瑜還稱他是「南港運動中心之光」，帶隊近十載的南門國中教練池沛儒表示：「他確實很有天賦，練習也認真，滿乖巧的，不過現在的小孩子課業壓力重，還有手機誘惑，要完全專注還是不太可能。」

不僅全中運「出道即巔峰」，南門國中江侑軒2022年參加世界室內射箭系列賽（Indoor World Series 250 Taipei Archery Open）臺北250站也拿下U15季軍。該賽事在室內進行，靶心距離僅18公尺，極度考驗選手穩定性。

南門國中江侑軒表示：「當時距離全中運還有一段時間，教練就讓我報名看看，能得名也滿意外的，因為真的沒有想像中容易，一個失誤可能就會輸掉了；目前獎金盡數交給媽媽存起來，自己專注於射箭的成就感，能射出好成績就很開心，尤其射到十分的感覺真的太棒了。」

目前國男組「地主希望」僅南門國中江侑軒與吳岩昊，個人排名賽最高分662分的新竹市富禮國中陳品安以6：0連勝嘉義縣阿里山國中小楊書言晉級，來勢洶洶。

國女組，上屆被新北市三和國中許芯慈、林姝妍「夾殺」仍獲銅牌的桃園市平鎮國中張純嘉，個人排名賽射出全場最多的20支十分箭，以630分排名第二，最終也順利挺進三十二強。

場邊還有許多亮點，包括2020年東京奧運射箭國手林佳恩及2019年世錦賽女團金牌「仙女箭客」彭家楙；彭家楙表示：「這次來是特地來替平鎮國中學弟妹加油，卻意外開了迷你見面會，拍照、簽名需求不斷。一度懷疑是不是來錯地方？」

全中運／台中市單日8金　前亞運金牌名將蕭美玉領軍奪10金最耀眼

全中運／兩人三破大會紀錄　後起之秀！何盈禕、王昱鈞同日登頂

全中運／自由車場地賽、台中市包7金　西松高中秦力恩逆轉摘金

全中運／上個月氣胸才開刀 北市趙岑曄頂住壓力、逆轉射下金牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞