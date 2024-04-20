李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

全中運／國男組、國女組4量舉重登場　台南市包辦2金成最大贏家

▲臺南市大內國中顏邑達去年在國男組55公斤摘金牌，今年已經是國男組67公斤級金牌了。（圖／臺北市政府教育局提供）
▲臺南市大內國中顏邑達去年在國男組55公斤摘金牌，今年已經是國男組67公斤級金牌了。（圖／臺北市政府教育局提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會舉重項目，在臺北市大直高中舉行第2天的4個量級賽程，臺南市入袋2金，分別是國女組55公斤級臺南市東原國中黃秀玉，與國男組67公斤級臺南市大內國中顏邑達。國男組61公斤級由雲林縣斗南國中沈煒軒摘金，國女組59公斤級則由屏東縣中正國中周以勒奪金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺南市東原國中黃秀玉在國女55公斤級中抓舉62公斤、挺舉76公斤，以總和138公斤摘下金牌，東原國中教練曾上源說：「東山區是臺南市的偏鄉地區，過去曾培養出眾多舉重好手，包括陳柏任等國手名將，東原國中全校學生雖然只有100多人，但在這次全中運前兩天已經拿下國女組舉重55公斤級金牌及國女組舉重40公斤級銅牌。」。臺南市東山鄉旅北同鄉會今天更發動「老學長啦啦隊」到場為選手加油。

國男組67公斤級由臺南市大內國中顏邑達以抓舉92公斤、挺舉116公斤、總和208公斤奪金，顏邑達也是去年新竹全中運在國男組55公斤級金牌，顏邑達說：「先把我自己的體重練好，這樣才有力量去訓練與突破自己的成績。」。臺中市立新國中周揚洺以抓舉83公斤、挺舉116公斤， 總和199公斤獲得銀牌，彰化縣社頭國中蕭陽澤以抓舉66公斤、挺舉101公斤， 總和167公斤拿到銅牌。

雲林縣斗南高中沈煒軒在國男組61公斤級以抓舉88公斤、挺舉110公斤，總和198公斤摘得金牌，沈煒軒最近成績大幅躍進，在抓舉88公斤突破了個人最佳，而獲得銀牌的臺中市成功國中曹宇翔一直調整自己的挑戰重量，曹宇翔在挺舉最後一次試舉出賽時大喊：「我跟你拚了！」一下子從108公斤挑戰114公斤，可惜沒能超越沈煒軒。曹宇翔表示：「沈煒軒進步太多了，讓我調整不及。等上了高中，我相信我還是能贏！」

國女59公斤級由屏東縣中正國中周以勒以抓舉60公斤、挺舉75公斤， 總和135公斤成功摘金，周以勒練習舉重一年半，這次是第一次參加全中運。周以勒說：「自己就是不想輸別人，上場之後反而更緊張。」，臺南市東原國中周庭羽以抓舉58公斤、挺舉75公斤， 總和133公斤獲得銀牌，最後彰化縣埤頭國中周采凌以抓舉54公斤、挺舉78公斤， 總和132公斤獲得銅牌。

全中運／射箭項目開幕！超級新星江侑軒國一就奪金　積極尋求衛冕

全中運／台中市單日8金　前亞運金牌名將蕭美玉領軍奪10金最耀眼

全中運／兩人三破大會紀錄　後起之秀！何盈禕、王昱鈞同日登頂

全中運／自由車場地賽、台中市包7金　西松高中秦力恩逆轉摘金

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞