全中運／國男組、國女組4量舉重登場　台南市包辦2金成最大贏家

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國男組67公斤級由臺南市大內國中顏邑達以抓舉92公斤、挺舉116公斤、總和208公斤奪金，顏邑達也是去年新竹全中運在國男組55公斤級金牌，顏邑達說：「先把我自己的體重練好，這樣才有力量去訓練與突破自己的成績。」。臺中市立新國中周揚洺以抓舉83公斤、挺舉116公斤， 總和199公斤獲得銀牌，彰化縣社頭國中蕭陽澤以抓舉66公斤、挺舉101公斤， 總和167公斤拿到銅牌。
雲林縣斗南高中沈煒軒在國男組61公斤級以抓舉88公斤、挺舉110公斤，總和198公斤摘得金牌，沈煒軒最近成績大幅躍進，在抓舉88公斤突破了個人最佳，而獲得銀牌的臺中市成功國中曹宇翔一直調整自己的挑戰重量，曹宇翔在挺舉最後一次試舉出賽時大喊：「我跟你拚了！」一下子從108公斤挑戰114公斤，可惜沒能超越沈煒軒。曹宇翔表示：「沈煒軒進步太多了，讓我調整不及。等上了高中，我相信我還是能贏！」
國女59公斤級由屏東縣中正國中周以勒以抓舉60公斤、挺舉75公斤， 總和135公斤成功摘金，周以勒練習舉重一年半，這次是第一次參加全中運。周以勒說：「自己就是不想輸別人，上場之後反而更緊張。」，臺南市東原國中周庭羽以抓舉58公斤、挺舉75公斤， 總和133公斤獲得銀牌，最後彰化縣埤頭國中周采凌以抓舉54公斤、挺舉78公斤， 總和132公斤獲得銅牌。