全中運／國女組團體銳劍連奪下3金　高女組團體鈍劍完成3連霸

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國男組鈍劍，由臺北市復興實中挑戰前來衛冕的臺北市中正國中。甫開賽，兩隊戰力持平，中正國中從第3局起加強進攻火力， 逐漸拉開分數取得領先，直至局末都保有10分以上的優勢，中正國中最終以45-29摘金，成功衛冕。
臺北市中正國中三年級的林哲佑賽後分享：「近期訓練狀況不如預期，加上學校課業繁重，手感也大受影響，所幸最終有把狀態找回來，成功維持中正國中在國男組鈍劍『2連霸』紀錄；感謝父母的支持，也感謝教練的指導，並願意配合我的時間進行訓練，更感謝兩位學弟的優秀表現，沒有因為首次站上全中運舞台而怯場。」
高女組團體軍刀，由新北市三重高中出戰高雄市左營高中，比賽前半段兩隊戰況膠著互咬比分，第5局起，三重高中殺出重圍，逐漸拉開比數，並一路保持領先，中間雖遇「小亂流」造成失分，不過最終仍由新北市三重高中以45-39贏得金牌；高女組團體鈍劍，由臺北市育成高中對上桃園市永豐高中，去年冠軍育成高中開賽後一路領先，比賽中多次將對手逼至底線，終場以45-15輕鬆摘金。育成高中教練蔡瑀琳表示：「奪下高女組團體鈍劍項目『3連霸』在預期內，我堅信只要正常發揮，贏得比賽絕不是問題，希望選手們都能繼續精進自己，往更高的殿堂邁進。」
另外，高男組團體銳劍，也上演寶座爭奪戰，由尋求「3連霸」的臺北市中正高中對上前霸主臺中市長億高中，中正高中由王牌選手李讓領軍，搭配有默契的隊友林哲群、張宗凱和楊安修，開賽後即以策略和速度制伏對手，最終以45-23獲勝，穩住銳劍「3連霸」。中正高中教練丁泓剴於賽後分享：「隊中有李讓、林哲群兩位國家隊選手，4月初全隊前往韓國移地訓練，相較同年齡的其他對手，今日的勝利可說是預料中。」
國男組團體軍刀壓軸登場，由桃園市自家對決，楊光國中小與八德國中一決勝負，八德國中充分掌握比賽節奏取得領先，楊光國中小則緊追在後，在決勝局一度戲劇性逆轉，不過八德國中最後及時扳回，驚險以45-44保住金牌。