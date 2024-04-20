美股也迎黑色星期五？道瓊雖漲 納指大跌逾2%、輝達挫10%
伊朗淡化以色列的軍事報復行動，市場憧憬2國衝突應能避免進一步升級，美股主要指數週五個別發展，不過雖然道指收漲逾200點，但大型科技股受壓，納指下瀉超過2%，與標指都連跌6個交易日，顯示近期地緣政治衝突、黏性通膨等市場困境尚存。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，科技股為主的納斯達克指數，以及標普500指數，2者均連續第6天出現負值，為2022年10月以來首見；重磅股中，Netflix本季收入預測低於市場預期，股價下滑9.1%，晶片股也面臨越來越大的壓力，顯示投資者正在大量撤出引領牛市的板塊，其中輝達（Nvidia）股價下跌10%，創下2020年3月以來最糟糕的一天。
投顧公司「Sanders Morris」董事長鮑爾（George Ball）表示，當投資者意識到以色列的反應溫和、旨在最大程度減少局勢升級時，似乎都鬆了一口氣，但儘管如此，投資者仍然相當緊張，並在決策過程中，比以往任何時候都更加意識到地緣政治的風險。
19日收盤，美股道瓊指數上漲211.02點，或0.56%，收37986.4點；納斯達克指數大跌319.49點，或2.05%，收15282.01點；標普500指數下跌43.89點，或0.88%，收4967.23點；費城半導體指數暴跌184.84點，或4.12%，收4306.87點。