律師洩密詐團！北檢第4波最大規模搜索 約談10律師、8交保1限居
台北地檢署調查，包括律師鄭鴻威等19名律師在內，因涉外洩偵查秘密給詐騙集團首腦，目前鄭鴻威已被羈押，而北檢持續擴大偵辦，本月18日，發動第4波最大規模的搜索行動，於北、中、南等地區搜索，並約談10名替詐團辯護的律師，檢調認定其中9人涉案，訊後諭知8人以20萬至80萬不等交保，1人限制住居、1人列被告但請回。
記者林盈君／綜合報導
據了解，律師團涉詐團洩密案，截至目前為止，已有19名律師被檢調追查疑涉案，其中鄭鴻威、黃耕鴻2名律師，因各自替詐團引薦律師為涉案車手辯，被查出藉機蒐集庭訊內容，檢調共發動4波搜索，18日為本案第4波行動。如今鄭鴻威、黃耕鴻，以及鄭鴻威助理林佳毅在押，女律師楊雅涵、李明潔則是具保停押。
檢調查出，今年2月間，律師鄭鴻威為詐騙車手辯護，卻涉將偵查秘密洩給詐團首腦，且於收押期間，又從看守所將他的Telegram帳號與密碼，寄給他的辯護律師劉育年，透過劉將帳密告知鄭的家人，將相關資訊外洩給助理林佳毅，遭檢調追查後，劉育年坦承罪刑遭起訴，檢方聲請簡易判決處刑。
檢調勘查扣案手機、電腦等，持續擴大追查發現，鄭鴻威、助理林佳毅，引薦廖瑞銓等10名律師給詐團，並將相關資渲外洩給詐團首腦，因此18日發動第4波搜索行動，訊後諭知8人以20萬至80萬不等交保。