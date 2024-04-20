人妻整理房間挖到「30年前大金塊」！眾眼睛全亮　真實價格賺翻了

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由於現在金價屢創新高，不少網友紛紛回應「怎麼別人家整理房間都挖出金塊，我都是一大堆垃圾啊」、「哇賽，這個價格的話，應該是有30年歷史的金塊了」、「1兩10400的話，1錢就是1040元，這真的有悠久的歷史」、「放下去繼續保值，黃金未來真的看漲！」、「為什麼人家房間都有藏金塊」。
30年前大金塊「現今價值」曝光！內行一看秒喊賺翻
然而不少網友推估，如果是以「1兩重黃金要價1萬400元」來看，該塊黃金至少已經是有25年至35年的歷史，而如果根據目前黃金1錢的均價的話，該塊黃金的身價已經至少翻漲了8倍以上，不少內行人紛紛回應「這塊現在拿去賣至少翻8、9倍了，恭喜妳」、「現在這一塊應該有8萬5以上跑不掉喔！」、「這塊現在拿去買大概8萬7左右」。
《NOWnews》記者也實際查詢「台灣地區銀樓工會」在19日公告的最新金價，「黃金買進」的價格為1錢8870元，而該網友的黃金是1兩重，等於10錢，因此如果將這塊大金塊賣出的話，就可以現賺8萬8700元，價格已經比25年前翻漲8.5倍以上。
黃金價格拼命上漲「變天價」！專家：未來1錢破萬元都有可能
黃金價格最近實在上漲的非常誇張，近日就創下每盎司2431.53美元的天價，據《鉅亨網》報導，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示：「金價已經漲到我這輩子都沒見過的天價，但我預測未來金價會繼續上漲，每錢破萬元都是有可能的。」
高盛分析師指出，金價大漲的主因是新興市場國家的中央銀行、亞洲市場購買所致。另外，美國聯準會的降息、美國總統大選等風險，都對金價有相當的支撐，推測黃金價格會持續往多頭方向走。石文信也強調：「未來若是國際因素持續推升，那每錢破1萬2000元也是指日可待」。