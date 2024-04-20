士院法官李昭然墜樓身亡！頭七「白花追思運動」、全台法院齊哀悼
士林地方法院法官李昭然，疑似因不堪工作壓力墜樓身亡，本月19日頭七，法官協會「白花追思運動」，由士林地院院長彭幸鳴率領法院同仁獻花，許多法界人士均到場致意，而全台各級法院，也同步於19日中午12點哀默追悼。
記者林盈君／綜合報導
據了解，法官李昭然墜樓身亡後，消息震驚各界，法官協會於臉書PO文指出「法官們每日面對繁重公務，無不兢兢業業，期能妥速完成，同時也必須接地氣，深怕判決結果一有不合民眾的期待，即需忍受來自四面八方的攻訐壓力。但法官也是人，也需要穩定的支持力量」，並於19日發起「白花追思運動」，對李昭然法官及其家屬致上最深的哀悼之意。
法官協會同時指出「近年來，號稱訴訟制度的司法變革，同時都在加深法官們早已無法負荷的工作量，此從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數的減少等等現況，即可窺見」，並呼籲司法院務必從制度上進行相關改革檢討，減輕法官工作負擔的具體措施，根本解決法官現今負荷過重之問題，方足以做法官們辦案最強大的後盾。
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