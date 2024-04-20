打排球砸中學姊頭部！4國中生遭求償9萬元醫療費 家長怒批不合理
今年3月間，高雄市4名國中生於下課打排球時，不慎將球砸中一名高中部學姊頭部，該名學姊於一周後因頭痛就醫，一度住院檢查，家長獲知消息氣的求償近9萬元醫療費，讓4名國中生家長也錯愕，質疑女學生家長求償費用過高。對此，校方表示，雙方家長對賠償問題無共識，會持續協助溝通、協調賠償問題，也會關注學生狀況。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時校內4名就讀國一的男學生，於下課打排球時不慎將球擊歪，砸到一名高中部學姊頭部，之後學姊前往保健室冰敷，4名男學生也紛紛道歉，未料一周之後，4名男學生家長突然接到通知，只該名學姊因頭痛就醫，又一度住院檢查，檢查費用高達近9萬元，學姊家長因此向4名國中生家長求償。
學姊家長指出，據醫院斷證明書，學姊因頭部鈍傷需神經外科門診追蹤，另外，學姊家長認為，女兒遭砸中頭部之後，經常半夜睡不著，且脾氣變得暴躁，因此才會索賠醫療費用，其中包括門診費及住院費，以及看護費、出院療養總計89962元。
為此，國中生家長質疑遭天價求償，表示孩子們並非故意傷人，且當時該名女學生也表示沒事，事後也都有正常上課，卻在一周後住院檢查，並被索賠高額醫療費用，認為非常不合理，而4名國中生得知遭求償後，內心也非常恐慌，成為校內同學談資，上課心情大受影響，非但不敢再去打球，也一度不想去上學。對此校方表示，將會持續協助協調賠償問題。