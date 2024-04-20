《婆婆》黃姵嘉父喪「被男友簡訊分手」心寒 邱昊奇：尊重她感受
黃姵嘉曾經入圍金馬新演員獎，戲劇代表作有《寶米恰恰》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》系列，2018年以《台北歌手》拿下金鐘視后，與演員邱昊奇交往近2年的她，父親3月初感染新冠肺炎引發併發症去世，沒想到，辦完喪事後，男友用簡訊提分手，令黃姵嘉難過又心寒，至今仍不清楚分手的真正原因，對此，邱昊奇回應：「尊重她一切的感受。」
記者楊穎軒／綜合報導
黃姵嘉昨（19）日現身宣傳新劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，被問及情變，透露年初還跟邱昊奇去日本旅遊，返台沒多久，父親就因為腫瘤、肺積水住院，期間確診引起多重併發症，從病發到離世不到2個月，隨後收到邱昊奇分手簡訊，她感言當時十分錯愕、傷心又生氣，「我有試著要溝通，但感情反正已經走不下去，那就不用勉強。」
原本已經很纖瘦的黃姵嘉，遭受雙重打擊後，體重又掉了2公斤，目前僅有40公斤，受訪時模樣憔悴，想起父親又落淚，表面卻故作堅強，令人心疼，她說和邱昊奇有合作的短片案子，分開後還有一起工作，彼此只有打招呼，沒有進一步聊天，目前自己已經完成製作人的任務，未來應該不會再與此案有關聯，也不會怨恨邱昊奇。
據《自由時報》報導，對於與黃姵嘉分手，邱昊奇透過經紀人回應，目前和黃姵嘉還是一起奮鬥的夥伴，「感情部分遺憾無法繼續往下走，感同深受她現在的痛苦，尊重她一切的感受。」似乎不願解釋太多。
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